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過年買魚貨不忘防疫 高市海洋局加強稽查

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市海洋局針對高雄16處漁港春節期間派員定期前往稽查，舉牌要求遊客落實實聯制、手部消毒等措施。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局針對高雄16處漁港春節期間派員定期前往稽查，舉牌要求遊客落實實聯制、手部消毒等措施。圖／高雄市海洋局提供

過年期間，遊客喜歡前往高雄各處漁港、觀光魚市場採買新鮮漁產，高雄市海洋局為此針對高雄16處漁港及鄰近觀光熱點如興達、蚵子寮等漁市場，特別加強防疫宣導，並每日派員前往稽查，防疫不鬆懈。

高市海洋局表示，今年農曆春節長達9天連假，高雄蚵子寮漁港及興達漁港「現撈仔」漁獲往年總是吸引遊客趁機會前往嘗鮮，為提供遊客優質的親海及用餐環境，除了各漁港陸域水域清潔工作全年無休，另為加強防疫措施，現場不定時有工作人員舉牌宣導，提醒民眾遵守防疫規定。

其中針對蚵子寮漁港，海洋局每日派員加強視察魚貨直銷中心管理單位，落實執行民眾入場量體溫、戴口罩、實聯制、手部酒精消毒、攤位禁止提供試吃等相關防疫措施，另要求市集需人潮分流且保持室內1.5公尺、室外1公尺的安全社交距離。

海洋局長張漢雄表示，市府為提升漁港的價值及多元利用性，活化漁港設施並活絡港區周邊商機，於興達漁港近海泊區設立漁夫市集、蚵子寮漁港也引進平價海鮮熱炒，並加強漁港環境的營造，如平日維護及港區清潔等細節，即使春節連假，海洋局員工也以輪值方式加強轄內16處漁港設施巡查及防疫工作，尤其是遊客較多的漁港，更要求清潔廠商加強打掃及消毒頻率，以提供遊客舒適且安心的漁港休憩環境。

海洋局表示，民眾可把握春節連假的尾聲，安排一趟漁港親海之旅，同時需遵守防疫規範，如未依規定佩戴口罩、保持安全社交距離等，經場所人員勸導屢勸不聽者，衛生單位可依「傳染病防治法」處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

高雄市海洋局針對高雄16處漁港鄰近廁所、環境要求清潔廠商過年期間加強清消。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局針對高雄16處漁港鄰近廁所、環境要求清潔廠商過年期間加強清消。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局針對高雄16處漁港春節期間派員定期前往稽查，要求遊客落實實聯制、手部消毒等措施。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局針對高雄16處漁港春節期間派員定期前往稽查，要求遊客落實實聯制、手部消毒等措施。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局針對高雄16處漁港春節期間派員定期前往稽查，要求遊客落實實聯制、手部消毒等措施。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局針對高雄16處漁港春節期間派員定期前往稽查，要求遊客落實實聯制、手部消毒等措施。圖／高雄市海洋局提供

高雄市 實聯制 春節

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