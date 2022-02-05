影／恆春半島洋蔥災情慘 農民：報告總統故鄉洋蔥快死光

屏東恆春半島是國內洋蔥重要產區，冬季進入蔥球膨大期，部分田區飽受病害之苦，恆春半島除夕日起連下多天雨，這幾天放晴，蔥農驚見即將結球的洋蔥株大規模枯黃、蔥根腐爛，炭疽病、紫斑病、軟腐病、黃萎病數病齊發，立委莊瑞雄今天偕同枋山鄉長洪啟能和地方人士到場會勘，有蔥農心急向蔡英文總統吶喊，「您故鄉的洋蔥快死光啦！希望能幫幫忙」。

莊瑞雄說，恆春半島洋蔥去年底栽種後進入蔥球膨大期，因氣候異常，部分田區飽受病害之苦，1月初恆春半島下了一波大雨，年假第一天，恆春半島又連下3天大雨，洋蔥田幾乎泡在水裡，當時他和公所人員、鄉鎮民代表、村里長到蔥田會勘，蔥農就說，以他們種洋蔥一輩子的經驗來看，等雨停出太陽，這些洋蔥就「無效」了，這幾天雨後放晴，果然造成結球的洋蔥株大規模腐爛，損失加重。

莊瑞雄接到蔥農電話，隨即聯繫農委會主委陳吉仲，協調農糧署屏東辦事處主任林隆新今天上午與枋山鄉長洪啟能和地方人士到枋山鄉、車城鄉、恆春鎮蔥田會勘；莊說，一到現場看到枯黃的洋蔥田，真的很心酸，今年已是連續第5年到恆春半島洋蔥田勘災了，這幾年受氣候異常影響，洋蔥年年受災，不只一年比一年小顆，也一年比一年收成少，今年更是嚴重到產量可能剩下不到三成，幾乎是血本無歸。

向總統喊話的蔥農林明坤說，才一周而已，原本綠油油的洋蔥田，天氣放晴後逐漸枯黃，這些有傳染力的病菌迅速擴散，一周內就幾乎擴散到整個恆春半島。今天會勘時，有蔥農還持續噴藥搶救，農民無奈說：「能多救一株是一株」。林隆新勘災時說，農委會、農糧署已掌握這次洋蔥災情，會儘速啟動天然災害現金救助機制。