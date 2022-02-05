快訊

直播／桃園、高雄群聚兩地燒！今大增40例本土、32例境外 無死亡

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

春節連假交通疏運順利 澎縣長慰勞交通人員

中央社 / 澎湖縣5日電

農曆春節連假進入尾聲，澎湖機場出現返台的人潮，空中交通疏運正值高峰，澎湖縣長賴峰偉今天前往機場慰問澎湖航空站各航空等工作人員，感謝犧牲假期，完成春節疏運辛勞。

馬公航空站表示，長達9天的春節年假，接近尾聲，不少返澎或返台過年的民眾，也都陸續往返，其中以澎湖返回台灣本島的鄉親居多，機場出境大廳可見結束連假準備返台的民眾，各航空公司行李託運處更是大排長龍。

馬公航空站指出，今天澎湖機場共起降有近120架次，其中不乏有調派大型客機來疏運，各航線候補民眾也都能順利登機，疏運平順，連假期間，每天疏運約在5000人左右。

賴峰偉今天在航空站主任邱永昇、旅遊處長陳美齡等人陪同下，前往澎湖機場慰問各航空、航警、空軍馬基隊、陸軍第一地區支援指揮部、聯合候補櫃與排班的計程司機，慰勉地勤人員工作辛勞，同時致贈候機民眾虎年福袋，祝福虎年行大運。

澎湖 機場 連假

延伸閱讀

澎湖文化局長人事異動 賴峰偉盼再創新局

澎湖發春節敬老禮金 長者樂收5000元大紅包

澎湖縣府攜手經國學院 招收護理公費生服務在地

澎湖青青社區營造 期許融入在地文化

相關新聞

旗山百年糖廠變身農創園區 將成東高雄形象門戶

高雄旗山糖廠20年前停止製糖後，部分場域荒廢，高雄市政府都發局攜手台糖將這座歷時百年的糖廠變身為「旗糖農創園區」，行銷物...

屏東熱博吸客逾70萬人 綠藝盆景展品件件價值不菲

2022屏東熱帶農業博覽會展期長達37天，現場展出全球首創迪士尼經典角色3D彩繪稻田，開園至今已吸引超過70萬人次入園參...

墾丁大街連假如擠沙丁魚 人口實聯制防疫不鬆懈

春節連假期間，本土疫情雖持續延燒，仍擋不住民眾想出遊的心，相對北部冬天的溼冷，陽光普照、風和日麗的屏東墾丁，成了民眾度假...

台灣燈會結合農產創作 百米菊花花廊展現生命力

2022台灣燈會在高雄結合農業創作，將花藝、豌豆、仿生花納入燈飾，其中「菊花夜行軍」以超過百米長菊花燈海在園區內蜿蜒流向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。