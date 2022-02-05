春節連假交通疏運順利 澎縣長慰勞交通人員
農曆春節連假進入尾聲，澎湖機場出現返台的人潮，空中交通疏運正值高峰，澎湖縣長賴峰偉今天前往機場慰問澎湖航空站各航空等工作人員，感謝犧牲假期，完成春節疏運辛勞。
馬公航空站表示，長達9天的春節年假，接近尾聲，不少返澎或返台過年的民眾，也都陸續往返，其中以澎湖返回台灣本島的鄉親居多，機場出境大廳可見結束連假準備返台的民眾，各航空公司行李託運處更是大排長龍。
馬公航空站指出，今天澎湖機場共起降有近120架次，其中不乏有調派大型客機來疏運，各航線候補民眾也都能順利登機，疏運平順，連假期間，每天疏運約在5000人左右。
賴峰偉今天在航空站主任邱永昇、旅遊處長陳美齡等人陪同下，前往澎湖機場慰問各航空、航警、空軍馬基隊、陸軍第一地區支援指揮部、聯合候補櫃與排班的計程司機，慰勉地勤人員工作辛勞，同時致贈候機民眾虎年福袋，祝福虎年行大運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言