旗山百年糖廠變身農創園區 將成東高雄形象門戶

高雄旗山糖廠20年前停止製糖後，部分場域荒廢，高雄市政府都發局攜手台糖將這座歷時百年的糖廠變身為「旗糖農創園區」，行銷物產並推廣農創觀光，服務中心在春節期間已開張，228三天連假並將舉辦首檔地方特色形象店快閃活動，讓民眾見證老糖廠的活化再生。

旗山糖廠1911年開工製糖，舊稱「旗尾製糖所」，2002年停止製糖後，部分場域閒置，但還保存完整的煙囪、石灰窯及製糖設備、日式辦公廳、紅磚倉庫群及蒸汽火車頭與老樹，極具文史特色。

1921年興建的旗山糖廠製糖工廠辦公室，是西洋式紅磚黑瓦拱廊建築，分東西兩棟，東棟屋頂形狀為寄棟造，牆體有「辰野式」水平帶裝飾及正面拱型山牆。西棟是寶瓶屋頂搭配切妻屋頂，外有拱廊造型迴廊。雖無文資身分，高市府基於歷史保存，仍循古蹟修復技術修繕，回復了日治初期典型辦公廳舍式樣。

「旗糖農創園區將號召東高雄企業及青創店家進駐，打造東高雄農產品牌與形象門戶」，高市都發局長吳文彥表示，農創園區分「農產展售」、「農產加工」、「農創體驗」三主題，打造成「田園式產業基地」，將結合休閒農業、串聯附近觀光景點與農業產地，讓自然與文史懷舊並存。