連假尾聲遊屏東枋寮台1線車多 調撥車道因應
今天大年初四，屏東枋寮鄉台1線及台17線交匯的五岔路口，南北走春出遊車流都大，上午仍見南下墾丁及到台東的車潮，下午北返車潮增多，警方實施調撥車道，分散南北向車流。
枋寮警分局公布的車流量顯示，春假連假過了一大半，還有3天假，一早南下墾丁及往台東的車流仍多，五岔路口扼住南來北往的咽喉，上午7時有1400多輛次，上午9時至10時2513輛次，11時至12時2927輛次。
同時北返車流也在上午10時至11時來到1977輛次，中午11時至12時2089輛次，警方於下午1時57分實施台1線沿山路口分流措施，以疏導北上車流；下午3時59分又實施調撥車道，調撥南下內側車道供北上車道使用。
下午3時至4時，南下車流都還在2300餘輛次，下午4時至5時北返車潮則增至2500餘輛次，南北向車流都大，讓台1線車流行進速度慢，走走停停，行進時間增加3倍。
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