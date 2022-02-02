潘孟安過年車城福安宮當志工 30多年不變的傳統

屏東縣長潘孟安過年期間回老家車城鄉，大年初一、初二到福安宮當志工，他說，30多年不變的傳統，讓心境沉澱，好好過年。

潘孟安說，因為疫情連兩年無法給大家奉茶，轉換跑道來寫光明燈收據，「就算是新手，也要把每一件事情做好，跟拚縣政一樣戰戰兢兢」。年初一到福安宮當志工，幫忙登記光明燈，名字、金額都不能寫錯，「比簽公文還壓力山大呢！」

潘孟安在臉書發文表示，今年因為疫情，福安宮停止奉茶，他照樣會在廟裡幫忙打雜，和相識大半輩子的鄰居或長輩「鬥嘴鼓」、「練肖話」，完全是自家人的相處，不必擔心說錯話或會錯意，是一整年最放鬆的時刻。他也提到，一轉眼從30年前初入政治的菜鳥鄉民代表，到現在是就任第8年的首長，深深體會時間只會光速前進，永遠不會暫停。

潘孟安說，回首過去8年，沒有教科書可參考，靠團隊與自己一路摸索、發揮創意，沒有路就鑿路前行，回首這段時間對團隊們的壓榨，心中萬般歹勢，但想到屏東的百年未來，這是不得不做的事，「你覺得縣民公園漂亮還是復興公園漂亮？」不經意間，聽到二位大姊邊吃早餐邊評論，心跳不自覺加速。

潘孟安說，在屏東，每個人都是一座推進器。城市的發展擘劃，不光是大興土木的公共建設，而是讓每一個決策、每一處空間利用，都能以人為本，影響在地居民，屏東努力的目標，是打造讓不同世代或不同群體可以真正安心生活的城市，他與團隊只能想辦法讓行動的速度比光還快，使盡全力讓「屏東」這個品牌發光。

潘孟安說，外在的硬體建設固然重要，但，最重要是內在核心價值，「為何而建」、「精神所在」、「走向何方」，凡此種種，都是他做決策時重要考量，必須符合新時代內涵，包括將數位、美學、生態、平權等納入考量，否則，空有軀殼的城市，也不過是荒島而已。

潘孟安說，他期待的新屏東，是一個具有多元價值與跨世代共生的韌性城市，成為屏東邁向下一個百年的動力。

潘孟安表示，7年多來，忙到沒有自己的日子，身累，心不累，這樣的機會不是人人都有，反而格外珍惜，剩下倒數計時的日子，必須上緊發條，全力以赴，他會讓自己心境緩下來，世界越快心則慢，會調整出最適切腳步，掌好舵，讓屏東這艘大船持續穩健前行。