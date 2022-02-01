聽新聞
test
0:00 / 0:00
過年到義享時尚廣場 拿福安宮限量招財金還能抽紅包
高雄義享時尚廣場配合春節檔期，今年特別與台灣官方認定歷史最悠久的屏東車城福安宮合作推出1元加持過的招財虎吉金每天限量888份免費發放，另還有虎年特色市集與美食、虎年造型燈籠會員禮、不限金額抽紅包等活動，邀民眾前往感受濃濃的春節年味。
義享時尚廣場表示，大年初一到初四上午10點30分於義享時尚廣場1樓大廳每日限量發放888份，車城福安宮祈福加持過的1元虎吉金，每日所發放的虎吉金款式均有不同，共計有四款特殊設計。
大年初一到初六下午3點，場內分別還邀請電音三太子、競技龍陣、二手貨stomp打擊樂團、迎財神、高雄鼓道場等眾多表演團體帶來精彩演出。
大年初一至初六期間，凡加入義享時尚廣場會員，並於活動期間當日全館消費滿3000元，有機會抽中價值2萬1500元的甜蜜約定虎年黃金墜鍊，每天僅有1名幸運得主，當日消費不限金額，也可參加每日限量300份的開運紅包即時抽活動，內含眾多品牌限量好禮或專屬優惠券。另外，義享卡會員扣會員點數6點或享享卡會員過卡即可於即日起至2月15日期間，還能兌換「如虎添翼」及「萌虎招財」等兩種不同款式各限量500份的虎年造型燈籠迎春會員禮。
義享時尚廣場表示，4樓中庭廣場即日起至2月20日止，推出期間限定的「迎虎特色美食町」，邀請芋泥甜點名店「夏爾沫茶飲店」、古早味糕餅「裕品馨」等近20家傳統年味品牌齊聚。現場還有「臺灣彈珠公賣局」及「扭不庭」設有彈珠台、套圈圈與水池乒乓與扭蛋的趣味遊戲挑戰區。更多活動詳情可至義享時尚廣場官網或臉書粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言