燈會期間這些路段實施交管 搭捷運、台鐵更便利

2022台灣燈會在高雄今晚起點燈，其中衛武營藝文中心內的停車場配合市府規畫，不開放一般汽車停放，鳳山警分局員警每日下午2點起實施交通管制，建議民眾改搭公車、捷運到場更方便。

高雄今天天氣涼爽，民眾趁初一假期全家出遊，衛武營燈區今天共計約有上萬名遊客前往賞燈會、看展場演出，員警觀察，下午3點起衛武營附近路口陸續出現人車潮。

市府規畫2月1日至6日，衛武營西側三多一路停車場、東側國泰路地下停車場、南側輜汽路停車場等，為專用車輛停車空間，不開放一般汽車停放，另鳳山警分局配合燈會，對衛武營周邊的青年路、議會路、國泰路、南京路、自由路、三多一路等路段，每日下午2點起實施交通管制。

鳳山警分局員警幾乎全員出動，燈區內隨時可遇到騎警穿梭巡守，服務站有員警協助婦童，停車場還有刑事人員執行防竊的身影，民眾經過員警身邊，忍不住喊聲「謝謝！新年快樂」。