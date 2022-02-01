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燈會期間這些路段實施交管 搭捷運、台鐵更便利
2022台灣燈會在高雄今晚起點燈，其中衛武營藝文中心內的停車場配合市府規畫，不開放一般汽車停放，鳳山警分局員警每日下午2點起實施交通管制，建議民眾改搭公車、捷運到場更方便。
高雄今天天氣涼爽，民眾趁初一假期全家出遊，衛武營燈區今天共計約有上萬名遊客前往賞燈會、看展場演出，員警觀察，下午3點起衛武營附近路口陸續出現人車潮。
市府規畫2月1日至6日，衛武營西側三多一路停車場、東側國泰路地下停車場、南側輜汽路停車場等，為專用車輛停車空間，不開放一般汽車停放，另鳳山警分局配合燈會，對衛武營周邊的青年路、議會路、國泰路、南京路、自由路、三多一路等路段，每日下午2點起實施交通管制。
鳳山警分局員警幾乎全員出動，燈區內隨時可遇到騎警穿梭巡守，服務站有員警協助婦童，停車場還有刑事人員執行防竊的身影，民眾經過員警身邊，忍不住喊聲「謝謝！新年快樂」。
管制期間容易出現塞車、停車位難求等狀況，鳳山警分局建議，民眾可多運用大眾運輸交通工具抵達，如捷運可於衛武營站、鳳山西站上下車、台鐵正義站上下車等，避免因交通管制影響遊玩興致。機車部分則需停放於議會路段的臨時機車大型停車場，統一由青年路與光華路口進出。
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