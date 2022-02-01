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水雉也要看花海 美濃花海節登場

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市美濃區公所近期舉辦花海節分為五大花區，民眾到此不僅可與裝置藝術合影，還有機會看到二級保育鳥類水雉。圖／美濃區公所提供
高雄市美濃區公所近期舉辦花海節分為五大花區，民眾到此不僅可與裝置藝術合影，還有機會看到二級保育鳥類水雉。圖／美濃區公所提供

高雄市美濃區公所主辦「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地活動」鄰近水雉棲息的美濃湖，美濃湖水雉棲地志工黃淑玫觀察發現，水雉覓食後會到花海附近休息，有機會拍下水雉與花海的難得景象。

黃淑玫表示，水雉為二級保育類，因喜歡在水生植物上行走，有「凌波仙子」美稱，美濃湖棲息地自2017年民間自發種植菱角、芡實等水生植物後，水雉已成為當地留鳥，平時會在美濃湖附近野蓮田中穿梭、覓食，吃飽後在田埂曬太陽休息。

黃淑玫說，2021年高雄市觀光局再增大灣新棲地，高雄市野鳥學會無償認養後，冬季水雉群聚數量日漸增加，今年新年數鳥嘉年華調查水雉數量，已增加到31隻。

正好今年美濃區公所規畫的五大花海區接近美濃湖，因此可看到水雉與花海的難得合影。美濃區公所表示，美濃農民冬季休耕，田地轉種植波斯菊等景觀植物，每到冬季都能在美濃田野間看到美麗的花海。

美濃區公所今年花海節「愛在美濃花開時」即日起至2月28日展開，以向日葵、百日草、小油菊、波斯菊及青箱等打造五大花區，並布置十大裝置藝術，晚間在美濃湖的中正亭及景觀橋還看得到燈飾夜景。

黃淑玫表示，美濃湖水雉棲息地自2月7日初七起接受民眾導覽預約，歡迎民眾聯繫高雄市野鳥學會（07）2152525 或美濃湖水雉棲地復育工作站預約 0975517780。

高雄市美濃區公所近期舉辦花海節分為五大花區，民眾到此不僅可與裝置藝術合影，還有機會看到二級保育鳥類水雉。圖／美濃區公所提供
高雄市美濃區公所近期舉辦花海節分為五大花區，民眾到此不僅可與裝置藝術合影，還有機會看到二級保育鳥類水雉。圖／美濃區公所提供
高雄市美濃區公所近期舉辦的花海節，正巧位於水雉棲息的美濃湖附近，美濃湖水雉棲地志工黃淑玫拍下水雉與花海的難得景象。圖／黃淑玫提供
高雄市美濃區公所近期舉辦的花海節，正巧位於水雉棲息的美濃湖附近，美濃湖水雉棲地志工黃淑玫拍下水雉與花海的難得景象。圖／黃淑玫提供
高雄市美濃區公所近期舉辦的花海節，正巧位於水雉棲息的美濃湖附近，美濃湖水雉棲地志工黃淑玫拍下水雉與花海的難得景象。圖／黃淑玫提供
高雄市美濃區公所近期舉辦的花海節，正巧位於水雉棲息的美濃湖附近，美濃湖水雉棲地志工黃淑玫拍下水雉與花海的難得景象。圖／黃淑玫提供
高雄市美濃區公所近期舉辦的花海節，正巧位於水雉棲息的美濃湖附近，美濃湖水雉棲地志工黃淑玫拍下水雉與花海的難得景象。圖／黃淑玫提供
高雄市美濃區公所近期舉辦的花海節，正巧位於水雉棲息的美濃湖附近，美濃湖水雉棲地志工黃淑玫拍下水雉與花海的難得景象。圖／黃淑玫提供

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