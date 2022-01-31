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疫情下新港奉天宮再度不搶頭香 改開廟門插頭香祈福

感謝隔離者為防疫犧牲 陳其邁慰勞打電話拜年

中央社 / 高雄31日電

高雄市長陳其邁今天到防疫旅館慰勞防疫第一線人員、致贈春節慰問金，對於為了防疫犧牲與親友團聚的隔離民眾，他親自打電話拜年，對「防疫英雄」表達感謝。

陳其邁透過新聞稿表示，為感謝所有入住防疫旅館的居隔民眾配合防疫措施，犧牲個人短暫自由入住防疫旅館，以確保親友安全，他前天已贈送居隔民眾禮盒、水果，除夕再送星級酒店製作的熱甜湯和小賀卡，為每一位「防疫英雄」加油打氣，表達感謝。

除夕下午，陳其邁親自到防疫旅館櫃檯，打電話向正在隔離、無法回家與家人團圓的民眾拜年，表達關懷，逐一問候外，他也提醒若有問題可以致電關懷專線。

他強調，「你們是防疫英雄，謝謝你們犧牲過年，讓高雄更安全。」

第一線防疫人員為了防疫任務，固守崗位，春節無法回家與家人團聚，陳其邁也發送春節慰問金。

高雄市政府表示，體恤民眾隔離期間無法自由移動的辛勞，特別協調中華電信、台灣大哥大與遠傳電信推出「你隔離 我挺你」專案，提供居家隔離者14天免費序號追劇，排遣無聊時間，今天起將陸續把序號及說明書送至各防疫旅館，再請旅館協助分送至居家隔離者，每間房間一組序號，可自由選擇影片觀賞。

防疫旅館 陳其邁 春節

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