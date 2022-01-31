居家隔離者無法與家人團聚 陳其邁送甜湯關懷

今天除夕夜，居家隔離者無法回家吃年夜飯，高雄市長陳其邁為關懷居隔民眾與慰勞第一線防疫人員，今天下午特別到防疫旅館櫃檯，除打電話一一拜年外，還送上熱呼呼甜湯，讓隔離者溫暖在心，他另協調電信公司，推出「你隔離、我相挺」專案，讓居隔者免費追劇不無聊。

有感居隔民眾配合防疫政策入住防疫旅館，無法回家與家人團聚過年，陳其邁今天下午一開完防疫記者會，就到防疫旅館櫃檯慰問，除了前幾天就送上的禮盒、水果外，陳其邁今天更暖心請星級酒店、觀光旅館烹煮甜湯，讓居隔民眾吃甜甜過好年，溫暖在心。

體恤居隔民眾隔離期間無法自由移動，陳其邁特別協調中華電信、台灣大哥大與遠傳電信，推出「你隔離、我相挺」專案，提供居隔者14天免費序號，用追劇排解無聊的隔離生活。

另外，陳其邁為感謝同樣執行防疫任務，固守崗位春節無法回家與家人團聚的第一線防疫人員，他也發送春節慰問金，為防疫旅館第一線人員加油打氣及致上最誠摯的感謝之意。