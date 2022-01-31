頭一遭！高雄鼓山警分局長室吃年夜菜 警：有家的溫度

今天是除夕夜，第一線警察為維持治安仍在崗位上，無法返家團圓。高雄鼓山警分局長蔡鴻文為慰勞同仁，將分局長室當作餐廳，找來同仁一起享用年夜飯，並發送紅包；參加的警員紛紛大讚「雖不是在家中圍爐，但同樣有家的溫度，暖心又暖胃」。

蔡鴻文說，春節連假期間，駁二、西子灣、旗津與壽山風景區都是熱門景點，鼓山分局派出大批警力在個重要路段維護交通秩序，許多同仁堅守崗位，同樣妻小不在高雄的他，也無法回到家中吃妻子、母親煮的團圓菜，才想出不如在分局長室辦一桌年菜，一解眾人思家之情。

「同仁就是家人，把分局當做大家庭」鼓山警分局長蔡鴻文為了慰勉因重要節日工作吃重，無法回家、守護在第一線堅守崗位的警察同仁，特別找了知名飯店訂送豐富年菜，佛跳牆、豬大排、米糕、蝦子、木耳蓮蓉湯等家常年菜一上桌，陣陣香味就惹得在場人食指大動。

有警員說，有別以往，首次到分局長室吃年夜飯，第一次體驗感到新鮮，豐富美味的飯菜入口好比暖流般，這場年夜飯吃的溫馨又有趣。