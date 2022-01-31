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墾丁除夕日風和日麗 遊客海邊戲水踏浪

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁今天風和日麗，各遊憇沙灘也呈現戲水、踏浪和水上活動的熱帶島嶼風情。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁今天風和日麗，各遊憇沙灘也呈現戲水、踏浪和水上活動的熱帶島嶼風情。記者潘欣中／攝影

今年農曆春節連假長達9天，受疫情影響無法出國，國旅成為民眾走春唯一選擇，冬季氣候溫和、風光明媚的屏東恆春半島，成為旅客避寒的最愛之一，指標性的墾丁地區未受疫情升溫退訂影響，平均住房率逾八成；今天除夕風和日麗，各景點出現旅遊人潮，各遊憇沙灘也呈現戲水、踏浪和水上活動的熱帶島嶼風情，跟濕冷的北部宛如兩個世界。

墾丁地區福華、夏都和凱撒等五星級度假飯店，今天農曆除夕起至初四，住房率都近滿房，初五之後的住房也還有七成以上；至於民宿，墾丁核心地區從除夕起至初四約九成，區外約七至八成。

交通部分，屏鵝公路南下屏東墾丁和台東車流量今天約1萬5000車次，時速在60公里以上，還算平穩順暢，預計今天大初初一的上午湧現出遊人潮，南下車流將倍增，警方呼籲民眾行車保持耐心，會以調撥車道因應。

屏東恆春半島夜間必到的景點墾丁大街，警方會視大街人流狀況，若無法保持社交安全距離，將採人車分流紓解措施，大街成為行人徒步區；社區志工也會誰街上提醒遊客戴好口罩，希望全民共同強化防疫。

屏東墾丁今天風和日麗，各遊憇沙灘也呈現戲水、踏浪和水上活動的熱帶島嶼風情。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁今天風和日麗，各遊憇沙灘也呈現戲水、踏浪和水上活動的熱帶島嶼風情。記者潘欣中／攝影

墾丁 屏東 除夕

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