連日出現疫情 高市府經發局2天半宣導300場次
高雄市連日傳出疫情，市府經發局不敢大意，連日派員到市場、餐廳進行人力巡查宣導，前天起到今天中午止超過300場次。經發局長廖泰翔昨親自出動，到小港區查看防疫措施，他強調小港區有確診案例，餐飲市場都要更加落實防疫，請全民配合、安心過好年。
廖泰翔昨天下午到小港區金府、康莊路一帶宣導。他說，近日有確診案例的小港區二苓、小港第一、高松等3處市場，市府已派員稽查，並要求管委會規劃人力，在主要出入口設攤管制；市府2天半來，在各區宣導超過300家，在過年期間仍會擴大宣傳，呼籲全民配合防疫。
廖泰翔也說，市長陳其邁昨天在防疫會議時，要求市府跨局處，針對公、民有市場、餐廳、KTV等場所聯合強力稽查是否落實實聯制，只要發現未落實就開罰，宣示市府阻斷疫情隱形傳播鏈決心。
經發局表示，除了餐飲業宣導要求實聯制、離座戴口罩、佐料或熟食區要由專人協助夾食或提供一次性手套等防疫規定，經發局因應年節前傳統市場湧入人潮，也加派人力到各市場巡查，目前各市場依各自條件已在出入口或是攤位上設置實聯制，經發局已要求各市場自治組織必要時減少出入口數量、在主要入口擺攤供入場民眾實聯制登記及量測體溫等加強防疫措施，同時請攤商提醒消費者落實實聯制等防疫措施。
經發局說，今天是傳統市場年節前最後一天營業，預期各市場會湧現人潮，同時過年期間觀光型市集也會有大量觀光休憩人潮，請民眾消費時務必遵守防疫規定，經發局也將加派人力現場督導，只要研判無法保持社交距離，就會進場管制，包括減少出入口、限制人員進入等。
經發局呼籲，除旗津地區防疫加嚴，疫情流行期間民眾都應避免出入人多擁擠場所，外出及進入高感染傳播風險場域一定要落實實聯制、全程佩戴口罩，不論是商家或民眾若未依規定佩戴口罩、經場所人員勸導屢勸不聽者，將由衛生局依傳染病防治法第36條規定暨第70條，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。
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