大年初一光啟愛河灣 史哲：高雄團隊創造國際級作品

2022台灣燈會在高雄2月1日登場，雙主燈「光啟愛河灣」、「武營晚點名」話題十足，負責燈會總策畫的副市長史哲說，高雄擁有國際級港灣，高雄團隊跨域整合創作一個能讓世界讚嘆的國際級展演作品，是今年燈會一大突破。

考量防疫，開幕儀式取消，主辦單位將採線上直播雙主燈的首演點燈，首播頻道有中華電信MOD/Hami Video、民視YouTube/FB、高雄市政府相關FB與高流、衛武營FB直播等。

史哲說，接下燈會任務後，深知疫情不穩定性將會是最大考驗，防疫就是此次籌辦燈會的核心思維，決定打造一場前所未見新燈會，將開發「台灣燈會防疫平台」，在實聯制基礎下建立燈會碼，更整合無接觸的交通服務「五行暢遊碼」、結合LINE Beacon技術的智慧導覽、展覽活動預約平台、振興地方產業的數位優惠券等。一碼在手，不只平安暢遊燈會，更可以樂遊高雄。

「這次燈會是高雄驕傲！」史哲說，高雄擁有國際性港灣，高雄創作團隊跨域整合創作能讓世界讚嘆的國際級展演作品，「光啟愛河灣」作品格局與尺度，能與國際港的海與天相輝映，更可以看到我們的企圖心，用這個大視覺對比全世界的國際港，絲毫不輸給雪梨、橫濱等。