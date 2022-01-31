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影／2022台灣燈會在高雄 市府推出「虎尾燈」超吸睛
2022台灣燈會在高雄登場，高雄市府別出心裁，特別推出限定商品「虎尾燈」，看起來相當吸睛。昨晚高雄市副市長史哲訪視愛河灣主場，為燈會做足準備，市府今天宣布，將從明天起到初六，每天贈送3條虎尾燈給前3名到燈會現場賞燈的虎尾人，邀民眾到燈會一起觀賞。
2022台灣燈會將登場，昨晚高雄市副市長史哲到愛河灣主場訪視，為明天燈會起跑做準備；過程中史哲特別戴上「虎尾燈」，走上「大港虎橋」，期待燈會能虎氣滿滿。
史哲說，今年燈會高雄做出了嶄新的樣貌，並以智慧科技協助防疫，而高雄推出的虎年提燈，更是突破傳統，直接做成虎尾造型，綁在腰上亮眼無比，像極了真的長出一條虎尾巴。
高雄市府文化局表示，高雄的虎尾燈要送給來看燈會的虎尾人，從初一到初六，愛河灣與衛武營雙主場每日各準備3條虎尾燈，要給前三名來到燈會報到的虎尾人。
文化局表示，愛河灣主場每天10點起在駁二藝術特區C5倉庫問吧兌換；衛武營主場每日下午2點起在燈會商品販售處兌換，請攜帶身分證件確認戶籍為雲林縣虎尾鎮，核對後即可兌換。
市府指出，虎尾燈突破以往紙雕設計，以PVC製作，充氣後尾巴立體化，打開開關尾端會有LED燈閃亮，直接綁在腰上，造型搶眼又應景。燈會期間於駁二藝術特區大勇區C5問吧、大義區C7舊事倉庫、愛河灣燈區3處服務台(i-2哨船頭、i-4海風廣場、i-8香蕉碼頭)、衛武營燈區燈會商品販售處(近i-4服務台)、逍遙園等處，皆有販售。
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