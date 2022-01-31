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屏東咖啡園區、原百貨 過年走春濃濃原民風

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東新來義部落原住民族主題圖書館「讀‧享空間」春節開放服務，可一窺原住民文化智慧並漫遊部落。圖／屏東縣政府提供
屏東新來義部落原住民族主題圖書館「讀‧享空間」春節開放服務，可一窺原住民文化智慧並漫遊部落。圖／屏東縣政府提供

過年走春何處去？屏東縣政府為讓遊客體驗國境之南的原住民文化及產業，春節期間特別在泰武鄉吾拉魯茲永久屋部落的屏東咖啡園區、屏東市勝利星村原百貨，規畫音樂演出，配合店家提供超值福袋，新來義部落「讀‧享空間」的原住民族主題圖書館，可一窺原住民文化智慧並漫遊部落，還有機會在部落見證傳統原民婚禮，感受南國濃濃原民風。

縣原民處長顏成仁說，近年來在屏東原鄉發展咖啡產業有成，屏東咖啡園區年節期間從年初一至初五有「聞到音樂的咖啡香」活動，邀185縣道原鄉音樂歌手及團體，有薩克斯風吹奏家、小提琴手、吉他彈唱、古謠、流行音樂、古典音樂等節目演出，店家也推出「屏東咖啡福袋超值購」促銷活動，提供價值1000元的限量福袋，以588元優惠價出售，讓民眾搶好康。

位於屏東市勝利星村文創園區的原百貨，則從年初一至初五、每天下午4時有來自屏東在地歌手彤恩Muni、Fly樂團、排灣貝拉等，以輕音樂、流行音樂與民眾分享，晚間7點則由具創作、搖滾熱鬧風格的表演團體藍海、茅草屋樂團、貳行程樂團接力演出；初一至初六，各店家推出消費滿額禮兌換活動，只要遊客至店家消費達一定金額，即可兌換原百貨品牌識別獨家小物1份，每日兌換數量有限，換完為止。

想感受原民氛圍，可到新來義部落原住民族主題圖書館「讀‧享空間」，一窺原住民文化智慧並漫遊部落；圖書館提供與原住民族有關的書籍、影音出版品和兒童繪本區，並展示原住民族傳統技藝作品等，適合親子共遊；館內硬體邀集原鄉青年及在地工作室設計，以民族植物作為主題點妝，是充滿原住民文化氛圍的圖書館。春節期間服務不打烊，初三至初五，中午12時至下午4時開館。

顏成仁說，原住民常在春節期間舉辦婚禮，除了親友都返鄉團圓外，也希望跟族人分享喜氣；大年初三後，從屏北到屏南都有不少新人結婚，若幸遇上具有頭目或貴族身分，將能看到多數人身著傳統服飾，依循傳統迎娶，是瞭解文化最好機會。

屏東市勝利星村原百貨春期期間規畫音樂演出，配合店家提供超值福袋。圖／屏東縣政府提供
屏東市勝利星村原百貨春期期間規畫音樂演出，配合店家提供超值福袋。圖／屏東縣政府提供
屏東咖啡園區年節期間從年初一至初五有「聞到音樂的咖啡香」活動。圖／屏東縣政府提供
屏東咖啡園區年節期間從年初一至初五有「聞到音樂的咖啡香」活動。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 原住民 咖啡

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