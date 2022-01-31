快訊

桃園今確診+6！鄭文燦：都在匡列範圍、310人初五解隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／2022台灣燈會明登場 戴資穎出任防疫大使

聯合報 / 記者邱奕能王慧瑛／高雄即時報導
2022台灣燈會2月1日登場，高雄市政府邀請世界球后戴資穎為家鄉代言，出任燈會防疫大使。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會2月1日登場，高雄市政府邀請世界球后戴資穎為家鄉代言，出任燈會防疫大使。圖／高雄市政府提供

2022台灣燈會在高雄2月1日登場，衛武營、愛河灣雙主場相輝映，疫情籠罩下，如何兼顧防疫成了重中之重。主辦單位邀請世界球后戴資穎擔任防疫大使拍攝影片，呼籲賞燈遊客務必註冊「台灣燈會防疫平台」，取得個人專屬「燈會碼」，落實智慧防疫實名制，還可全程體驗賞燈數位導覽。

高雄本土疫情風暴未歇，市長陳其邁日前已宣布2月1日取消開幕點燈，各燈區展示如期進行，市府會根據疫情在防疫措施上滾動式調整。

為強化防疫意識，高雄市政府找來高雄子弟戴資穎出任防疫大使。高雄市政府表示，小戴是世界級選手，在球場上團結全台灣人的心，作為高雄的女兒，行程滿檔仍心繫家鄉，接下台灣燈會防疫大使任務，為高雄盡分心力。今年台灣燈會在疫情中力求突破，首創新型態的防疫新燈會，與小戴在球場上不畏挑戰、奮戰到底的精神不謀而合。

市府指出，去年為加速振興後疫經濟，小戴曾代言「高雄券」，成功刺激國旅市場，大幅帶動民間消費，這次為了防疫下的台灣燈會，小戴出任防疫大使，親切地為大家導覽介紹燈會防疫措施，展現世界球后魅力。

今年台灣燈會首創燈會防疫平台，整合交通、活動與消費，獲高雄在地商家支持，提供超過120萬份各類獎項，代表「台灣燈會在高雄」120萬分謝意。遊客賞燈同時還可即時抽獎，只要欣賞1件燈會作品，就可參加1次「虎爺發紅包」輪盤抽獎活動，希望為大家帶來新年好兆頭。

120萬份好禮包括統一超商高雄門市限定，憑中獎優惠條碼消費滿百再享大杯美式咖啡買一送一優惠、金門酒廠哨船頭展售間限量高雄燈會紀念酒、義大遊樂世界限量星光票券、微熱山丘駁二門市消費贈限量脆蛋糕，還有近200家餐飲業提供95折優惠、高雄14家百貨超過550個專櫃提供各式優惠，獎項涵蓋吃喝玩樂，遊客別錯過試手氣機會。

主辦單位表示，賞燈前先註冊「燈會碼」，屆時只要帶著手機到展場，打開手機藍芽及定位，即能安心防疫暢遊燈會，還享受無接觸的燈會LINE Beacon智慧導覽服務，參加抽獎活動。

2022台灣燈會2月1日起在高雄衛武營、愛河灣登場，總面積超過100公頃，屬於戶外空曠通風場域，主辦單位規畫「燈會碼」防疫實名制、零接觸LINE Beacon智慧導覽、無接觸「五行暢遊碼」交通虛擬卡、展演線上預約與即時人流管制等智慧防疫措施，並嚴格落實重點防疫工作，包括每間廁所配置酒精且密集清消，除飲食專區，禁止邊走邊吃，工作人員、店家、遊客務必全程戴口罩。更多活動訊息可上「2022台灣燈會在高雄」官網（ https://tw-light.tw/ ）查詢。

2022台灣燈會2月1日登場，高雄市政府邀請世界球后戴資穎為家鄉代言，出任燈會防疫大使。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會2月1日登場，高雄市政府邀請世界球后戴資穎為家鄉代言，出任燈會防疫大使。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會2月1日登場，高雄市政府邀請世界球后戴資穎為家鄉代言，出任燈會防疫大使。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會2月1日登場，高雄市政府邀請世界球后戴資穎為家鄉代言，出任燈會防疫大使。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會2月1日登場，高雄市政府邀請世界球后戴資穎為家鄉代言，出任燈會防疫大使。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會2月1日登場，高雄市政府邀請世界球后戴資穎為家鄉代言，出任燈會防疫大使。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會2月1日登場，高雄市政府邀請世界球后戴資穎為家鄉代言，出任燈會防疫大使。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會2月1日登場，高雄市政府邀請世界球后戴資穎為家鄉代言，出任燈會防疫大使。圖／高雄市政府提供
疫情風暴未歇，主辦單位首創新型態的防疫新燈會，藉助科技來強化防疫力道。圖／高雄市政府提供
疫情風暴未歇，主辦單位首創新型態的防疫新燈會，藉助科技來強化防疫力道。圖／高雄市政府提供

台灣燈會 疫情 小戴

延伸閱讀

羽球／戴資穎世界球后累積200周 續堆高小戴障礙

羽球／「球后200週」最後倒數 山口茜透露戰勝小戴秘訣

羽球／東奧難忘時刻 辛德胡擁抱安慰戴資穎感人一幕上榜

羽球／戴資穎美技「定格」山口茜 入選世錦賽五大反拍之首

相關新聞

影／2022台灣燈會明登場 戴資穎出任防疫大使

2022台灣燈會在高雄2月1日登場，衛武營、愛河灣雙主場相輝映，疫情籠罩下，如何兼顧防疫成了重中之重。主辦單位邀請世界球...

屏東咖啡園區、原百貨 過年走春濃濃原民風

過年走春何處去？屏東縣政府為讓遊客體驗國境之南的原住民文化及產業，春節期間特別在泰武鄉吾拉魯茲永久屋部落的屏東咖啡園區、...

鹽埕新樂街 過年市集防疫加嚴

今天就是除夕，疫情下的農曆年讓人隱隱不安，行之有年的高雄鹽埕區新樂街過年市集照常舉行，14個出入口啟動實聯制等措施，市長...

公車輾斃老婦 高市擬加嚴視野輔助系統

港都客運公車日前在高雄林園與73歲騎機車老婦擦撞，騎士遭輾壓死亡，事故原因待釐清，年前失去至親家屬悲慟，要求市府重視行的...

旗津觀光市場 「老闆比客人多」

高雄疫情延燒，旗津區首當其衝；雖確診個案幾乎都是碼頭工人，旗津居民普篩後被認為「社區傳播風險低」，但「疫區」標籤揮之不去...

麥穗LED燈與老虎隧道超好拍 旗山老街上方還有星座點綴

高雄市旗山區公所舉辦新春燈會即日起至2月28日，每晚6點至10點正式啟動，沿著旗山老街的藍白12星座燈飾，走到旗山武德殿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。