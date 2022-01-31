影／2022台灣燈會明登場 戴資穎出任防疫大使

2022台灣燈會在高雄2月1日登場，衛武營、愛河灣雙主場相輝映，疫情籠罩下，如何兼顧防疫成了重中之重。主辦單位邀請世界球后戴資穎擔任防疫大使拍攝影片，呼籲賞燈遊客務必註冊「台灣燈會防疫平台」，取得個人專屬「燈會碼」，落實智慧防疫實名制，還可全程體驗賞燈數位導覽。

高雄本土疫情風暴未歇，市長陳其邁日前已宣布2月1日取消開幕點燈，各燈區展示如期進行，市府會根據疫情在防疫措施上滾動式調整。

為強化防疫意識，高雄市政府找來高雄子弟戴資穎出任防疫大使。高雄市政府表示，小戴是世界級選手，在球場上團結全台灣人的心，作為高雄的女兒，行程滿檔仍心繫家鄉，接下台灣燈會防疫大使任務，為高雄盡分心力。今年台灣燈會在疫情中力求突破，首創新型態的防疫新燈會，與小戴在球場上不畏挑戰、奮戰到底的精神不謀而合。

市府指出，去年為加速振興後疫經濟，小戴曾代言「高雄券」，成功刺激國旅市場，大幅帶動民間消費，這次為了防疫下的台灣燈會，小戴出任防疫大使，親切地為大家導覽介紹燈會防疫措施，展現世界球后魅力。

今年台灣燈會首創燈會防疫平台，整合交通、活動與消費，獲高雄在地商家支持，提供超過120萬份各類獎項，代表「台灣燈會在高雄」120萬分謝意。遊客賞燈同時還可即時抽獎，只要欣賞1件燈會作品，就可參加1次「虎爺發紅包」輪盤抽獎活動，希望為大家帶來新年好兆頭。

120萬份好禮包括統一超商高雄門市限定，憑中獎優惠條碼消費滿百再享大杯美式咖啡買一送一優惠、金門酒廠哨船頭展售間限量高雄燈會紀念酒、義大遊樂世界限量星光票券、微熱山丘駁二門市消費贈限量脆蛋糕，還有近200家餐飲業提供95折優惠、高雄14家百貨超過550個專櫃提供各式優惠，獎項涵蓋吃喝玩樂，遊客別錯過試手氣機會。

主辦單位表示，賞燈前先註冊「燈會碼」，屆時只要帶著手機到展場，打開手機藍芽及定位，即能安心防疫暢遊燈會，還享受無接觸的燈會LINE Beacon智慧導覽服務，參加抽獎活動。