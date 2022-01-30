高市公車輾斃老婦 交通局：研擬加嚴視野輔助系統

港都客運公車日前在高雄林園與73歲騎機車老婦擦撞，騎士遭輾壓死亡，事故原因待釐清，年前失去至親家屬悲慟，要求市府重視行的安全。高雄市有近千輛公車，去年1月至10月累計276起公車事故，A1有2件。交通局表示，根據規定公車須安裝行車視野輔助系統，各公司安裝等級不同，近期研議加嚴規定。

為改善大車視覺死角，港都客運表示，車輛均裝有行車視野輔助系統，這台事故車輛近期更加裝環景系統，目前正與廠商討論讓監控螢幕可即時跳出標號提醒駕駛，也新增後照鏡上的警示燈、抬頭顯示器等，加強警示。但公車駕駛表示，市區道路擁擠，警示系統常「整路都在響」，響久了恐失去警示效果。

港都客運表示，行車視野輔助系統簡配備約5萬至10萬，頂級至少要價20萬元。近年皆有與輔助系統業者討論，如何改善大車視覺死角狀況，這次發生事故的車輛另裝有環景系統，但仍發生不幸。近日已與業者討論，將車子的四個死角編號，「監控螢幕即時跳出編號提醒，讓駕駛在最短時間判斷潛在危險。」另外也討論在照後鏡、抬頭顯示器等顯示危險距離燈號。

交通局表示，高市近千輛公車由7家業者經營，根據規定大客車、大貨車都須加裝行車視野輔助系統，但各家業者裝設等級、設備確實不一。法規明文規定只要符合以下三項之一即符合標準，包括左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像的車內螢幕、在車輛右側裝設一個外部近側視鏡並於車輛右前側裝設雷達警示系統或可顯示車輛四周影像的環景顯示系統。

港都客運也指出。過去螢幕上資訊太多，還分成幾宮格，駕駛在開車時需全心注意路況，尤其市區路況多，很難分心顧及太多資訊。另外，港都客運也與成功大學團隊持續討論，如何降低駕駛的「警示疲勞」，港都客運表示，市區道路擁擠，警示系統常「整路都在響」，響久了自然就失去警示效果。

王姓公車駕駛表示，高市公車站牌多在道路最外側，不少市區路段都有分隔島，這對公車相當不友善，行駛時必須不斷在快車道、慢車道轉換，多數狀況都要行駛在慢車道和機慢車爭道，如遇上有停車格、店家路段，更是動彈不得，「通常意外都發生在進離站和左彎時，部分路幅擁擠也造成事故頻傳。」

林姓駕駛坦言，在交通尖峰時段，車上的警示幾乎是從頭響到尾，「剛開始可能會去注意是哪一側車距太近，但機車靠近也響、進離站也響，久了真的就痲痹了，還是靠經驗判斷。」