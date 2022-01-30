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確診移工在北車大廳待近5小時 當時有2400人接種莫德納

電訪旗津居民防疫 高市基層警怨「裡外不是人」

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
高雄市警局。圖／報社資料照
高雄市警局。圖／報社資料照

高雄出現本土確診案例，市警局配合疫調，近來要求警分局針對旗津區民眾，用電話訪談方式，提醒民眾進行採檢；有執行警員遇上民眾質疑「衛生局也打，你們（警察）也打，煩不煩？」面對民眾的不滿，有警員無奈「第一線警員惹來一身腥」。

因應高雄港本土確診案例，市警局要求警分局警員電訪旗津區遭匡列居民，從第一天每警分局平均分配約200人，後來遞減到數十人，今天是通知民眾進行第2波採檢，不少警員抱怨碰壁。

有警員說，市警局認真防疫無可厚非，只是電訪這些被匡列居民，警局要求每天打，有些民眾對於警察追問感到難以忍受，因為他們（被匡列民眾）不只接衛生局電話，還有接警局電話；明天晚上就是除夕，員警執行上有些「裡外不是人」。

警員認為，警察不是業管機關，沒辦法強制遭匡列民眾採檢，警局包衛生局工程，以電訪緊迫盯人，做得事倍功半又難看。

高雄市警局說，警局做法是出於好意，希望將疫情遏止住，也請民眾體諒並配合市府防疫政策，多出來採檢，讓市府控制疫情。

衛生局 警察 疫情

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