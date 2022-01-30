桃園居隔者跑到金門 金縣府：90分鐘完成防疫處理

金門縣政府今天表示，桃園居家隔離者飛往金門，縣府疫情指揮中心第一時間掌握狀況，約90分鐘迅速完成緊急防疫處理，並完成清消作業。縣府同時強力譴責違反防疫規定者。

桃園市長鄭文燦指出，一名居家隔離的亞旭員工竟偷跑搭飛機到金門，除立即通知金門縣警局就地安排居隔，也因違反傳染病防治法，將處以新台幣30萬元罰款。

對此，金門縣政府秘書長陳祥麟傍晚接受記者聯訪時表示，縣指揮中心29日下午約4時接獲外縣市轉介居家隔離者脫離電子圍籬，並搭乘飛機抵達金門，中心接獲通知後通報指揮官縣長楊鎮浯，楊鎮浯立即指示啟動緊急應變機制。

陳祥麟表示，緊急應變人員會同警方連絡，半小時內即找到當事人，並通知消防人員依最高防疫規格載送到部立金門醫院進行PCR採檢，之後再送至防疫旅館安置，核酸採檢結果為陰性。整體應變行動在昨天下午5時30分左右完成，前後約90分鐘。

陳祥麟指出，這名個案非金門籍，而是來金門找朋友。衛生局依疾管署規定完成個案列管與疫情調查、採檢及安置等相關防疫作為，已完成足跡查證與連繫相關場域加強清消工作。