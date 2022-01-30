快訊

確診者到過京站台北店 今晚六點緊急閉店清消

拿不到錢母用偷的？男闖紫南宮偷走5大袋 膽大不忘過香爐

澎湖新高麗菜王比賽 農友葉興國奪冠

中央社 / 澎湖縣30日電
澎湖高麗菜正值盛產季，馬公烏崁社區今（30）日舉辦「新高麗菜王比賽」。 圖擷自臉書
澎湖高麗菜正值盛產季，馬公烏崁社區今（30）日舉辦「新高麗菜王比賽」。 圖擷自臉書

澎湖在地特有高麗菜正值盛產季，馬公烏崁社區今天舉辦「新高麗菜王比賽」，一顆顆又大又重的高麗菜令人讚嘆，農友葉興國奪下新高麗菜王，菜農葉朝順拿下尚蓋水特別獎。

澎湖縣馬公烏崁社區今天舉辦「2022澎湖新高麗菜王比賽」，計有21戶菜農參加，每名菜農各自精挑3顆現採高麗菜後，一早以機車或手推車等送到靖海宮前廣場參賽。

澎湖縣議長劉陳昭玲、澎湖縣議員陳慧玲及呂黃春金、馬公市長葉竹林都到場，都盛讚澎湖的菜農好厲害，種出一顆顆又大又脆又甜的高麗菜。

參賽的21戶農友將自種的高麗菜，分別放置在桌上，每顆都介於10至20斤左右，由評審鄭採艾等人依果型、重量、體積、外型等評選，分別選出新高麗菜王、尚蓋重、尚蓋水（最漂亮）等獎項。

其中，單顆最重達20.04斤，單顆最大達64.5公分，在進行高麗菜評選時，還有多架客機低空飛過準備降落。在場民眾說，烏崁的高麗菜是聽飛機聲音長大的，難怪一顆顆是又大又脆又甜。

拿下尚蓋水（最漂亮）獎項的葉朝順因在田間工作，由太太李月梅代表參加。對如何種出尚水的高麗菜，李月梅接受媒體聯訪表示，她由中國陝西嫁到澎湖，陪丈夫種菜有10多年，只有一句話，就是種菜要用心，今天終於獲得評審認同。

奪下新高麗菜王的葉興國指出，他的本業是修車，但3年前接下父親種菜工作，依循父親的經驗，平日早晚在工作前，一定會到菜園巡視與澆水一番，沒想到種出新高麗菜王的殊榮。

賽後，劉陳昭玲更全數認購，當場轉贈給衛生福利部澎湖老人之家，由澎湖老人之家主任莊華洲代表接受，作為院民的春節加菜之需。

烏崁社區理事長黃健忠表示，澎湖高麗菜王比賽，今年進入第6年，經評審結果，選出各項前3名及優勝，平時以修車為業的葉興國脫穎而出，拿下新高麗菜王；尚蓋水特別獎為葉朝順、尚蓋重是葉洪春閣、尚蓋大由張戀獲得，分別獲得新台幣6000及1000元不等獎金。

高麗菜 澎湖

延伸閱讀

嘉義機場快篩上路首日 立榮航空飛澎湖1人自願快篩

高麗菜大白菜價跌政府不耕鋤補貼 農民開放菜園自銷

澎湖發春節敬老禮金 長者樂收5000元大紅包

高麗菜便宜 部桃營養師教做減鹽台式泡菜助年菜解膩

相關新聞

台中疫情平穩上餐廳可放心？ 衛生局長：不可鬆懈

明天就是除夕，台中市疫情相對平穩，民眾上餐廳吃年夜飯是否可以放心？衛生局長曾梓展今說「不可以」。台中對餐廳的規範和中央一...

小年夜不用再摸黑作飯！志工團入偏鄉替弱勢翻新陋屋

高雄偏鄉許多弱勢家庭，居住環境簡陋，經常因屋內燈光昏暗平時只能摸黑煮飯，或家中電線老化破損，不僅無電可用，甚至危及居家安...

疫情嚇跑旗津年貨人潮 攤商怨遭汙名化：全台我們最安全

高雄港出現本土確診案例，地緣最近的旗津區首當其衝，雖然確診個案幾乎為碼頭工人為主，市府也強調經過普篩後，旗津「社區傳播風...

鹽埕新樂街夜搭棚準備中 商家：大家要自求多福

高雄老字號春節夜市「鹽埕區新樂街過年市集」過去每年都吸引20至30萬人潮，今年適逢高雄疫情升溫，外界都關心市集是否停辦，...

小年夜高雄市場湧年貨採購人潮　攤販生意增三成

今天是小年夜，春節連假第二天；高雄許多民眾上午前往市場，攤販生意絡繹不絕，接近中午時段，仍有大批人潮湧入市場採買；市場管...

史努比現身屏東勝利星村燈區 店家推出主題和服、旗袍

屏東燈節今年規畫三大燈區，其中勝利星村燈區以「老家」為主題，搭配眷村主題，展開「對老家的12種想像」，有大型電鍋、糖果、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。