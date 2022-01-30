澎湖新高麗菜王比賽 農友葉興國奪冠

澎湖在地特有高麗菜正值盛產季，馬公烏崁社區今天舉辦「新高麗菜王比賽」，一顆顆又大又重的高麗菜令人讚嘆，農友葉興國奪下新高麗菜王，菜農葉朝順拿下尚蓋水特別獎。

澎湖縣馬公烏崁社區今天舉辦「2022澎湖新高麗菜王比賽」，計有21戶菜農參加，每名菜農各自精挑3顆現採高麗菜後，一早以機車或手推車等送到靖海宮前廣場參賽。

澎湖縣議長劉陳昭玲、澎湖縣議員陳慧玲及呂黃春金、馬公市長葉竹林都到場，都盛讚澎湖的菜農好厲害，種出一顆顆又大又脆又甜的高麗菜。

參賽的21戶農友將自種的高麗菜，分別放置在桌上，每顆都介於10至20斤左右，由評審鄭採艾等人依果型、重量、體積、外型等評選，分別選出新高麗菜王、尚蓋重、尚蓋水（最漂亮）等獎項。

其中，單顆最重達20.04斤，單顆最大達64.5公分，在進行高麗菜評選時，還有多架客機低空飛過準備降落。在場民眾說，烏崁的高麗菜是聽飛機聲音長大的，難怪一顆顆是又大又脆又甜。

拿下尚蓋水（最漂亮）獎項的葉朝順因在田間工作，由太太李月梅代表參加。對如何種出尚水的高麗菜，李月梅接受媒體聯訪表示，她由中國陝西嫁到澎湖，陪丈夫種菜有10多年，只有一句話，就是種菜要用心，今天終於獲得評審認同。

奪下新高麗菜王的葉興國指出，他的本業是修車，但3年前接下父親種菜工作，依循父親的經驗，平日早晚在工作前，一定會到菜園巡視與澆水一番，沒想到種出新高麗菜王的殊榮。

賽後，劉陳昭玲更全數認購，當場轉贈給衛生福利部澎湖老人之家，由澎湖老人之家主任莊華洲代表接受，作為院民的春節加菜之需。

烏崁社區理事長黃健忠表示，澎湖高麗菜王比賽，今年進入第6年，經評審結果，選出各項前3名及優勝，平時以修車為業的葉興國脫穎而出，拿下新高麗菜王；尚蓋水特別獎為葉朝順、尚蓋重是葉洪春閣、尚蓋大由張戀獲得，分別獲得新台幣6000及1000元不等獎金。