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小年夜不用再摸黑作飯！志工團入偏鄉替弱勢翻新陋屋
高雄偏鄉許多弱勢家庭，居住環境簡陋，經常因屋內燈光昏暗平時只能摸黑煮飯，或家中電線老化破損，不僅無電可用，甚至危及居家安全；為讓弱勢家庭能過好年，衡山行善團趕在農曆年前，前往桃源區幫忙翻新居住環境，更協助弱勢長者改善長年居住問題。
居住在桃源區八旬的青龍阿嬤（化名），居住環境昏暗，前年因丈夫過世後，無人協助處理家中電器，屋內延長線如蜘蛛網狀攀延纏繞，甚至插座電線有燒焦痕跡；她因行動不便，平時也都拄著拐杖，更無力改善居住環境，長年在殘破不堪的環境居住。
經轉介，衡山行善團1月中旬，前往青龍家中著手陋屋修繕工作，並在農曆年前將她的房屋翻新，同時幫忙檢修居家線路。在志工團幫助下，青龍不必再摸黑煮飯。
看著翻新後的廚房，青龍阿嬤開心地向志工團道謝；她還說，終於不用再摸黑作飯，也能在春節年假時，為自己與孫子好好準備一頓年菜。
志工團表示，幫助居家環境修繕的同時，也需守護偏鄉弱勢的居家安全，並避免潛在危險釀成事故，因此，也會特別向案家進行安全用電衛教，給予雙重防護，更能安心生活。
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