高雄防疫隔離中過年人數 攀升至2千多
高雄市衛生局今天指出，統計截至28日下午4時止，高雄COVID-19居家隔離管理人數達2252人，但持續疫調居隔者增加中。明天就是除夕，不少人得在防疫旅館中過年。
高雄市政府觀光局另發布新聞稿表示，被市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調匡列隔離者均須入住防疫旅館，以降低社區感染風險，有效控制疫情傳播鏈。過年將至，為感謝所有居隔者配合防疫措施，市府準備禮盒及水果致贈，另也發放春節慰問金慰勞防疫旅館員工。
觀光局指出，市府疫調匡列須居家隔離者人數增多，為減輕市民負擔，被匡列的居隔者，只要是高雄市民，將由市府負擔其住宿費用；非高雄市民但在高雄就業、就學的民眾被匡列隔離，也同樣適用。
另外，有高雄市民今天向中央社記者投訴，指稱前天到某吃到飽餐廳用餐，昨天接到市府衛生局電話通知，因與COVID-19確診者足跡重疊須匡列隔離，小年夜就得入住防疫旅館，須隔離過年。
投訴者表示，他今天上午原本要搭防疫計程車先去醫院採檢，再入住旅館，沒想到上午向衛生局說明有流點鼻水，就被判定有症狀，改用救護車把他載走。
對此，高雄市衛生局表示，確診個案還在疫調中，但有先通知相關匡列隔離者，人數還在統計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言