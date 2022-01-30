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冬季壽山迷途高峰 善用手機定位以利搜救

中央社 / 高雄30日電

每年至壽山國家自然公園健行登山者約240萬人次，發生迷途事件也多，但許多民眾經常無法準確描述所在位置，造成搜救困難。國家自然公園管理處提醒遊客，善用手機定位以利搜救。

國家自然公園管理處對中央社記者表示，每年至壽山國家自然公園從事健行登山等遊憩活動約240萬人次，冬季天色較早轉暗，易發生迷途事件，尤其春節連假期間，登山遊客多，更是迷途高峰期。

國家自然公園管理處人員說，民眾常常會說自己在一棵很大的樹旁邊，旁邊有很大的石頭，但這樣描述，搜救人員根本不知道人在哪裡。希望民眾能知道如何正確定位，通報給搜救人員，這樣才知道要怎麼找人。

國家自然公園管理處表示，遊客出發前應備妥手機、照明設備、行動電源及飲用水等裝備，並妥善規劃路線，注意時間提前下山，因為天黑後就難以判斷路線。如果真的迷路，也不用驚慌，可善用手機定位，以利搜救。

自管處表示， 谷歌地圖（Google Map）是使用度最高的地圖APP，若想知道所在位置，只要確保手機定位服務為開啟狀態，或依手機指示開啟定位服務，並將APP中顯示自身位置的小藍點放到最大後點擊不放，即可顯示所處位置座標。

找到所處位置座標後，再撥打110、119報案，並告知所處位置，如該位置顯示無通信訊號，可改撥打112，就能利用附近最近基地台進行發話。

此外，也可利用內政部消防署開發的119報案APP，除一般案件可使用，開啟手機定位狀態下打開APP，均可自動獲取自身所在地座標資訊，即可直接利用APP報案，或可記錄座標後撥打110、119或112報案並告知所處位置。

自管處並提醒，一旦報案後，需冷靜留在原地等待救援，勿再移動，以免造成搜救困難。

另壽山國家自然公園區即日起至4月30日開放探洞申請，共有猩猩洞、天雨天財洞、北峰極樂洞、金瓜洞4個石灰岩洞開放探洞。若要前往探洞，應至少5天前透過巡守員提出申請，並由洞穴巡守員帶領探洞；若未經申請，將違反「壽山國家自然公園公告禁止事項」，最高可處新台幣3000元罰鍰。

此外，壽山有許多軍事管制區，壽山國家自然公園範圍與壽山要塞管制區有部分重疊。自管處表示，園區有步道規劃，籲遊客行走於木棧道及主要步道上，即可避免迷途或誤闖軍區，面臨「要塞堡壘地帶法」處罰等危險。

巡守 基地台 APP

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