妙齡女深夜公車站大哭 高雄警耐心安慰

高雄一名凌姓女子深夜因與家人爭吵，離家獨自坐在公車站大哭，巡邏員警見狀上前關心，雖然凌女不斷嚎啕大哭，但在警員耐心安撫後，她終於平復心情，送她返家。

警方表示，前天凌晨1點多時，新興警分局員警巡邏到前金區成功、新田路口，見到凌女（28歲）獨自坐在公車站，當警員上前關心時，凌突然委屈上心頭，留下眼淚，怎麼也止不住哭聲。

在員警追問及安撫下，凌女終於平復心情，才靦腆的向警方表示，她因感情問題跟家人吵架後，就負氣離家，後來感到後悔，自尊心作祟下，不知如何該跟家人道歉。