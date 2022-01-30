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妙齡女深夜公車站大哭 高雄警耐心安慰

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
高雄一名凌姓女子深夜因與家人爭吵，離家獨自坐在公車站大哭，巡邏員警見狀上前關心。記者邱奕能／翻攝
高雄一名凌姓女子深夜因與家人爭吵，離家獨自坐在公車站大哭，巡邏員警見狀上前關心。記者邱奕能／翻攝

高雄一名凌姓女子深夜因與家人爭吵，離家獨自坐在公車站大哭，巡邏員警見狀上前關心，雖然凌女不斷嚎啕大哭，但在警員耐心安撫後，她終於平復心情，送她返家。

警方表示，前天凌晨1點多時，新興警分局員警巡邏到前金區成功、新田路口，見到凌女（28歲）獨自坐在公車站，當警員上前關心時，凌突然委屈上心頭，留下眼淚，怎麼也止不住哭聲。

在員警追問及安撫下，凌女終於平復心情，才靦腆的向警方表示，她因感情問題跟家人吵架後，就負氣離家，後來感到後悔，自尊心作祟下，不知如何該跟家人道歉。

警員耐心開導凌女，要好好坐下與雙親談談，瞭解衝突點，好好溝通以免發生憾事；由於夜晚氣溫下降，凌身上穿著單薄，警方找來凌女家人載她返家。

高雄一名凌姓女子深夜因與家人爭吵，離家獨自坐在公車站大哭，巡邏員警見狀上前關心。記者邱奕能／翻攝
高雄一名凌姓女子深夜因與家人爭吵，離家獨自坐在公車站大哭，巡邏員警見狀上前關心。記者邱奕能／翻攝

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