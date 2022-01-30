疫情嚇跑旗津年貨人潮 攤商怨遭汙名化:全台我們最安全

高雄港出現本土確診案例，地緣最近的旗津區首當其衝，雖然確診個案幾乎為碼頭工人為主，市府也強調經過普篩後，旗津「社區傳播風險低」，但整區仍被貼上「疫區」標籤；平時年前人聲鼎沸的觀光市場，今門可羅雀，攤商自嘲「老闆比客人」還多，還有攤販向市長陳其邁喊話，請市長幫忙撕標籤，「我們現在最安全」。

高雄市1月20日出現本土確診個案後，市府為避免疫情延燒社區，鄰近高雄港的旗津列為防疫重點，22日啟動社區普篩，鼓勵全島居民以及進出工作人員接受篩檢。

旗津設籍人口為27155人，其中約4成人口僅設籍但未居住，廣濟宮、福壽宮、旗津醫院、渡輪站等篩檢站，已完成1.6萬住戶普篩，社區已有9成完成篩檢，包含進出旗津的工作人員，已篩2萬4327人篩，PCR陽性3，匡列對象5人，盛行率0.03%，未發現任何陽性個案。

市長陳其邁指旗津「社區傳播風險很低」，但全島仍被外界貼上「疫區」標籤，從風車公園到旗津觀光市場、旗津老街等，假日不見往日人潮。

專賣各式海鮮年貨的旗津觀光市場，往年春節前人聲鼎沸，過年前卻每日門可羅雀，不見辦年貨人潮，業者閒到滑手機，攤商站到街道上閒聊，自嘲「老闆比客人」還多。

旗津觀光市場以海鮮雜貨為主，經營20多年的攤商江璦伶對比過往盛況，稱今年是「歷年最慘淡」，生意較以往春節前掉了9成，由於來客數少，員工閒到發慌，連招牌最上緣的灰塵都派人上去清除。

江璦伶說，春節是觀光市場的旺日，通常春節前1個月的假日，就能感受到年節氣氛，但今年1月中起，旗津卻被貼上「疫區」標籤，生意直直落，整個市場空空如也，年味也沒了。

她說，旗津整區幾乎已經完成普篩，不僅攤商，她的家人、左鄰右舍該篩的都篩了，要被匡列隔離的也進到檢疫所，對比全台其他區域，旗津是最安全，不應該再將全島視為疫區，「標籤應該撕掉了」。

今有市場攤商看到記者來訪，攔著大吐苦水；另一名攤販說，確診個案距離觀光市場、老街有段距離，她們擺攤都有落實防疫規定，不僅完成篩檢，開架商品也加蓋密封，有機會也請市長多幫忙，助旗津人重建信心。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說，「疫區」標籤對旗津傷害太大，今年商圈業者對於過年早已有心理準備，他希望市府看見旗津人心聲，等疫情趨緩後，透過活動或是發行旗津限定版的夜市商圈券，鼓勵遊客到訪旗津，重建外界對旗津的信心。