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防疫優先 東港東隆宮取消大年初一、二飯湯供應

中央社 / 屏東縣30日電

每年農曆春節屏東東港東隆宮都會在廟埕舉辦賀慶新年活動，今年面對COVID-19疫情挑戰，取消大年初一、初二免費飯湯供應，避免大排長龍；開運錢母，改為隨金香贈送。

以海鮮為主、料好又大碗的飯湯，一直是屏東縣東港在地特色美食，當地知名廟宇東隆宮在大年初一（2月1日）、初二都會在廟埕前提供免費飯湯與香客共享，已行之有年；因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，2021年首度取消，今年因疫情變化快，東隆宮董事會決議第2度取消。

東隆宮董事長潘慶士告訴中央社記者，每年都有眾多香客遠從各地前往東隆宮參拜祈福，受到疫情影響，東隆宮全力配合中央流行疫情指揮中防疫政策與屏東縣政府規定，針對賀慶新年活動做出滾動式調整。

潘慶士說，針對要入廟參拜信眾，廟方規劃單一進出動線控制人流、要求香客需量體溫、全程戴口罩、勿飲食及維持一定社交距離，避免群聚造成防疫破口；發放開運錢母改為隨購買金香贈送；大年初一、初二的免費飯湯供應服務取消。

即使有部分活動因為疫情做出調整，潘慶士表示，香客別失落，大年初一早上9時30分，在前廣場舉行東隆宮大漢樂團新春音樂會照常舉行；大年初三、初四的「開智慧」如期舉行，但採人流管制，提醒信眾要做好防疫措施。

屏東縣政府 東港

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