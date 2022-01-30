快訊

直播／今本土新增14例、境外+40 無死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹽埕新樂街夜搭棚準備中 商家：大家要自求多福

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄新樂街過年市集目前正在搭帳篷，舉辦時間為除夕至初三。記者林巧璉／攝影
高雄新樂街過年市集目前正在搭帳篷，舉辦時間為除夕至初三。記者林巧璉／攝影

高雄老字號春節夜市「鹽埕區新樂街過年市集」過去每年都吸引20至30萬人潮，今年適逢高雄疫情升溫，外界都關心市集是否停辦，主辦單位鹽埕社區發展協會理事長葛吉雄表示，市集照常舉辦，但防疫加嚴，工作人員、攤商一定要打滿兩劑新冠疫苗。周邊商家則說，完全無法維持社交距離，大家要自求多福。

葛吉雄指出，市集共有14個出入口，每個出入口都會嚴格執行實聯制，加強宣導不能試吃、邊走邊吃，量測體溫、酒精消毒手部等。上周新樂街過年市集還有四分之一未招到商，「但隨著潮州春節市集活動喊停後，可能有些攤商會往高雄移動，招商狀況可能會再增加。」葛吉雄也強調，如人潮過多，捷運公司也會進行捷運出口管控，包括鹽埕埔站2、3、4號出口止盡不出，只開放1號出口離站，以利人潮管理。

新樂街市集從除夕至初三，去年新樂街市集遇上疫情一度喊卡，後來溝通、加嚴防疫後照常舉辦，大量民眾湧入會場，周邊商家回憶，去年人潮一樣多，完全不受疫情影響，大家根本是擠沙丁魚，更不用說什麼維持社交距離。陳姓老闆說，今年高雄疫情嚴重，大家都在討論市集會不會停辦，沒想到結果是照舊，「大家真的要自求多福，保護自己」。

在地商家藕家飲料店外也放著春節攤位出租資訊，林姓老闆娘表示，目前有一側已出租，另一側還未出租，「往年我們都會把店面推出去一點，但今年疫情嚴峻，不打算往外推，跟人潮距離遠一點，也保障員工安全。」林姓老闆娘也說，最近幾天商圈人潮較少，應是大家忙著打理過年事務，開始過年時人潮就會湧入，「去年就是這樣」。

林姓老闆娘說，最近大家都在討論新樂街市集是否會停辦，「停辦還是會比較安全，夜市很難保持社交距離，雖規定不能邊走邊吃，但還是有民眾不遵守，大家逛夜市就是邊買邊吃。」

高雄新樂街過年市集周邊商家的攤位出租資訊。記者林巧璉／攝影
高雄新樂街過年市集周邊商家的攤位出租資訊。記者林巧璉／攝影
高雄新樂街過年市集目前正在搭帳篷，舉辦時間為除夕至初三。記者林巧璉／攝影
高雄新樂街過年市集目前正在搭帳篷，舉辦時間為除夕至初三。記者林巧璉／攝影
新樂街周邊彩券行已將攤位外推，因應春節買彩券人潮。記者林巧璉／攝影
新樂街周邊彩券行已將攤位外推，因應春節買彩券人潮。記者林巧璉／攝影

社交距離 春節 夜市

延伸閱讀

黃偉哲視察零售市場防疫 籲民眾自主分流

台北景點春節不打烊 孔廟、松菸、天文館初一就營業

春節餐廳圍爐防疫自保 專家：煮火鍋一定要戴口罩

當心春節詐騙！健保署提醒：絕不會電話通知異常

相關新聞

台中疫情平穩上餐廳可放心？ 衛生局長：不可鬆懈

明天就是除夕，台中市疫情相對平穩，民眾上餐廳吃年夜飯是否可以放心？衛生局長曾梓展今說「不可以」。台中對餐廳的規範和中央一...

疫情嚇跑旗津年貨人潮 攤商怨遭汙名化:全台我們最安全

高雄港出現本土確診案例，地緣最近的旗津區首當其衝，雖然確診個案幾乎為碼頭工人為主，市府也強調經過普篩後，旗津「社區傳播風...

鹽埕新樂街夜搭棚準備中 商家：大家要自求多福

高雄老字號春節夜市「鹽埕區新樂街過年市集」過去每年都吸引20至30萬人潮，今年適逢高雄疫情升溫，外界都關心市集是否停辦，...

小年夜高雄市場湧年貨採購人潮　攤販生意增三成

今天是小年夜，春節連假第二天；高雄許多民眾上午前往市場，攤販生意絡繹不絕，接近中午時段，仍有大批人潮湧入市場採買；市場管...

史努比現身屏東勝利星村燈區 店家推出主題和服、旗袍

屏東燈節今年規畫三大燈區，其中勝利星村燈區以「老家」為主題，搭配眷村主題，展開「對老家的12種想像」，有大型電鍋、糖果、...

「屏東Come True」 屏縣府喊話北漂遊子返鄉

屏東真的不一樣！屏東縣長潘孟安執政七年，縣府今發布最新施政周年影片，透過北漂遊子與屏東老家爸媽對話，原來印象中的家鄉，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。