鹽埕新樂街夜搭棚準備中 商家：大家要自求多福

高雄老字號春節夜市「鹽埕區新樂街過年市集」過去每年都吸引20至30萬人潮，今年適逢高雄疫情升溫，外界都關心市集是否停辦，主辦單位鹽埕社區發展協會理事長葛吉雄表示，市集照常舉辦，但防疫加嚴，工作人員、攤商一定要打滿兩劑新冠疫苗。周邊商家則說，完全無法維持社交距離，大家要自求多福。

葛吉雄指出，市集共有14個出入口，每個出入口都會嚴格執行實聯制，加強宣導不能試吃、邊走邊吃，量測體溫、酒精消毒手部等。上周新樂街過年市集還有四分之一未招到商，「但隨著潮州春節市集活動喊停後，可能有些攤商會往高雄移動，招商狀況可能會再增加。」葛吉雄也強調，如人潮過多，捷運公司也會進行捷運出口管控，包括鹽埕埔站2、3、4號出口止盡不出，只開放1號出口離站，以利人潮管理。

新樂街市集從除夕至初三，去年新樂街市集遇上疫情一度喊卡，後來溝通、加嚴防疫後照常舉辦，大量民眾湧入會場，周邊商家回憶，去年人潮一樣多，完全不受疫情影響，大家根本是擠沙丁魚，更不用說什麼維持社交距離。陳姓老闆說，今年高雄疫情嚴重，大家都在討論市集會不會停辦，沒想到結果是照舊，「大家真的要自求多福，保護自己」。

在地商家藕家飲料店外也放著春節攤位出租資訊，林姓老闆娘表示，目前有一側已出租，另一側還未出租，「往年我們都會把店面推出去一點，但今年疫情嚴峻，不打算往外推，跟人潮距離遠一點，也保障員工安全。」林姓老闆娘也說，最近幾天商圈人潮較少，應是大家忙著打理過年事務，開始過年時人潮就會湧入，「去年就是這樣」。