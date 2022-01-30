聽新聞
test
0:00 / 0:00
小年夜高雄市場湧年貨採購人潮 攤販生意增三成
今天是小年夜，春節連假第二天；高雄許多民眾上午前往市場，攤販生意絡繹不絕，接近中午時段，仍有大批人潮湧入市場採買；市場管委會也因應防疫規定實施實聯制登記，秩序大致順暢。攤商也開心得說，雖然生意有受疫情干擾，但逢年過節民眾買氣依舊很旺。
楠梓公有市場今天上午湧入大批採買人潮，攤商生意繁忙，從市場出來的民眾，幾乎人手都拎著一大包年貨食材，充滿年節氣氛；有攤商說，清晨6時許，就已經有不少民眾到市場採購，即使接近中午11時許，人潮依舊很熱絡。
市場販賣熟食張姓攤販說，對許多攤商而言，過年是大日子，為了因應年節都會特別備貨，但考量疫情避免囤貨過多滯銷，不過春節加持下買氣依舊很旺，生意比以往成長約三成。
高雄市政府經濟發展局提醒，因應市場防疫，民眾進入市場仍應落實量體溫、實聯制及手部消毒，且攤商及民眾全程戴口罩，攤位未提供試吃、熟食加蓋遮罩等，呼籲攤商、民眾應全力配合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言