小年夜高雄市場湧年貨採購人潮　攤販生意增三成

今天是小年夜，春節連假第二天；高雄許多民眾上午前往市場，攤販生意絡繹不絕，接近中午時段，仍有大批人潮湧入市場採買；市場管委會也因應防疫規定實施實聯制登記，秩序大致順暢。攤商也開心得說，雖然生意有受疫情干擾，但逢年過節民眾買氣依舊很旺。

楠梓公有市場今天上午湧入大批採買人潮，攤商生意繁忙，從市場出來的民眾，幾乎人手都拎著一大包年貨食材，充滿年節氣氛；有攤商說，清晨6時許，就已經有不少民眾到市場採購，即使接近中午11時許，人潮依舊很熱絡。

市場販賣熟食張姓攤販說，對許多攤商而言，過年是大日子，為了因應年節都會特別備貨，但考量疫情避免囤貨過多滯銷，不過春節加持下買氣依舊很旺，生意比以往成長約三成。