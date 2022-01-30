史努比現身屏東勝利星村燈區 店家推出主題和服、旗袍

屏東燈節今年規畫三大燈區，其中勝利星村燈區以「老家」為主題，搭配眷村主題，展開「對老家的12種想像」，有大型電鍋、糖果、搖搖馬，也取得授權，邀請大小朋友都喜愛的史努比，出現在勝利星村園區角落，店家也取得授權，推出主題商品，包括有史努比旗袍、和服，喜愛史努比的粉絲們千萬別錯過。

勝利星村店家「好運水水Fruity Charm·和服體驗」，是園區內唯一和服體驗館，店內提供近百種款式和服，讓顧客了解穿搭方式與傳統細節象徵意涵，結合園區內史努比快閃，使用授權史努比布料，訂做近20多件左右和服。

好運水水店長黃芊芊說，搭配園區史努比主題，設計4件成人史努比和服，也有設計12件史努比主題孩童的和服，穿和服走逛勝利星村，搭配懷舊日式老屋，拍下偽出國照，留下特別回憶。

另外，勝利星村花漾雨蝶旗袍推出史努比旗袍、唐裝，詳情資訊可洽店家。園區內設置史努比主題快閃店，位在青島街91號，邀請大家一起跟著史努比的足跡，在巷弄中與史努比相遇。