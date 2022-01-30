金門縣議員董森堡逢年過節習慣 市場幫父母賣魚

今天是小年夜，金門縣議員董森堡一如以往逢年過節習慣，一大早就到市場幫爸媽賣魚。他說，不管是民意代表或官員都是人，都應該享有一般人的日常生活。

董森堡是金城鎮古崗人。他接受中央社記者專訪時表示，家族自阿公時代起就以賣魚維生，阿公挑著扁擔到各村落叫賣魚貨；父親繼承阿公衣缽，成為魚商。他清楚記得兒時常跟著父親到漁港標魚貨的情景，並從國中起，寒暑假到市場幫忙賣魚。

高中時，董森堡到台灣就讀復興美工，但只要放假回金門，他一定會到市場幫忙，刮魚鱗、殺魚，是爸媽的好幫手。董森堡說，所有金門在市場長大的孩子都會幫忙爸媽做生意，他不是特例。

尤其，有次從新聞報導看到德國前總理梅克爾（Angela Merkel）親自到超市購物，身旁沒有大仗陣的隨扈人員，讓董森堡別有感觸。他表示，相形之下，東方國家政治人士無法這麼自在地做自己想做的事，這就是東西方民主政治的不同。

常有市場攤販會問董森堡，「為什麼跑來賣魚？你不是很忙嗎？」還有朋友虧說「你尊貴的手，不應該殺魚」。

對此，董森堡認為這種想法是不必要的，他說，不管是官員或是民代，都是人，都應該享有正常生活的自由。

董森堡表示，每個人都有家庭，都有各自生活，如果因身分轉換而被另眼相待，給人距離感，反而不好。在市場幫爸媽賣魚，除了可以凝聚家族向心力，也可從中觀察民意，「這就是我的生活」。

44歲的董森堡出身媒體，以生態捍衛戰士及堅定的反博弈形象，突破長久以來金門地方選舉宗親及地域限制，4年前在金門縣第7屆縣議員選舉勇奪2843票的第一高票當選。

董森堡指出，期待有朝一日，東方社會也能以平常心看得政治人物的「日常」，習慣類似他在市場賣魚的樣態。