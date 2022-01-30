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「屏東Come True」 屏縣府喊話北漂遊子返鄉

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣府今發布最新施政周年影片，透過北漂遊子與屏東老家爸媽對話，原來印象中的家鄉，已經完全不同，影片以遊子主觀視角領略「屏東Come True」的變化，歡迎遊子返鄉。圖／屏縣府提供
屏縣府今發布最新施政周年影片，透過北漂遊子與屏東老家爸媽對話，原來印象中的家鄉，已經完全不同，影片以遊子主觀視角領略「屏東Come True」的變化，歡迎遊子返鄉。圖／屏縣府提供

屏東真的不一樣！屏東縣長潘孟安執政七年，縣府今發布最新施政周年影片，透過北漂遊子與屏東老家爸媽對話，原來印象中的家鄉，已經完全不同，影片以遊子主觀視角領略「屏東Come True」的變化，未來各方產業園區進駐成立，醫療院所完工等產業發展，將會帶來新的就業機會，歡迎遊子返鄉。

縣長潘孟安說，初上任時施政主軸「以人為本」出發，妥善照顧縣民生活，除食、衣、住以外，在「行」、「育」、「樂」、「經濟」、「就業」、「醫療」、「在地老化」方面，發現財政、交通樞紐不足、交通邊陲化、校舍老舊、偏遠教師異動頻繁等種種問題，如今讓「屏東Come True」。

影片一開始看到三名離鄉背井的遊子，各自在不同縣市工作，描述對故鄉的舊有印象與熟悉感，以及因為在外縣市工作甚少回家的現況。畫面一轉，嶄新的交通轉運站、便捷的小黃公車、老校新生重建、偏遠地區教師集中宿舍落成、閒置校舍活化成九如全人照顧園區、大人小孩都愛的共融公園、修復後的勝利星村、縣民公園、屏東縣立圖書館總館、看海美術館等硬體建設，顯示屏東新穎設備與活化後的空間環境。

受訪者看完故鄉屏東的明顯改變，驚嘆連連，遊子們的家人也出現在影片裡，享受嶄新環境，表示故鄉環境更舒適、資源更充足，要孩子們不用擔心，好好打拚過生活。

潘孟安說，屏東的溫暖人情還是很庄腳，但是建設已大大不一樣，舒適的步調、熱情的天候，以及全速的建設，從山到海，從南到北，都能讓你驚豔連連，想要返鄉住下來。

潘孟安感動說，如今，老校新生重建陸續完工，推出各式農業保險，社區關懷據點遍地開花，榮總、義大醫院進駐屏東，屏南4處轉運站持續建構中，看著當初擘劃夢想藍圖，雛型漸成，美夢即將成真，讓屏東從問號變成驚嘆號。

屏縣府今發布最新施政周年影片，透過北漂遊子與屏東老家爸媽對話，原來印象中的家鄉，已經完全不同，影片以遊子主觀視角領略「屏東Come True」的變化，歡迎遊子返鄉。圖／屏縣府提供
屏縣府今發布最新施政周年影片，透過北漂遊子與屏東老家爸媽對話，原來印象中的家鄉，已經完全不同，影片以遊子主觀視角領略「屏東Come True」的變化，歡迎遊子返鄉。圖／屏縣府提供
屏縣府今發布最新施政周年影片，透過北漂遊子與屏東老家爸媽對話，原來印象中的家鄉，已經完全不同，影片以遊子主觀視角領略「屏東Come True」的變化，歡迎遊子返鄉。圖／屏縣府提供
屏縣府今發布最新施政周年影片，透過北漂遊子與屏東老家爸媽對話，原來印象中的家鄉，已經完全不同，影片以遊子主觀視角領略「屏東Come True」的變化，歡迎遊子返鄉。圖／屏縣府提供
屏縣府今發布最新施政周年影片，透過北漂遊子與屏東老家爸媽對話，原來印象中的家鄉，已經完全不同，影片以遊子主觀視角領略「屏東Come True」的變化，歡迎遊子返鄉。圖／屏縣府提供
屏縣府今發布最新施政周年影片，透過北漂遊子與屏東老家爸媽對話，原來印象中的家鄉，已經完全不同，影片以遊子主觀視角領略「屏東Come True」的變化，歡迎遊子返鄉。圖／屏縣府提供
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屏縣府今發布最新施政周年影片，透過北漂遊子與屏東老家爸媽對話，原來印象中的家鄉，已經完全不同，影片以遊子主觀視角領略「屏東Come True」的變化，歡迎遊子返鄉。圖／屏縣府提供

潘孟安 北漂

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