台中疫情平穩上餐廳可放心？ 衛生局長：不可以

明天就是除夕，台中市疫情相對平穩，民眾上餐廳吃年夜飯是否可以放心？衛生局長曾梓展今說「不可以」。台中對餐廳的規範和中央一致，也就是必須做好實聯制、勤洗手、少去人多的地方、維持社交距離，飲食最好有包廂；雖未強制餐廳梅花座和設隔板，但鼓勵業者這麼做。

曾梓展說，雖然台中市的疫情相對平穩，但不能說去餐廳就是安全的，因為只要是有脫口罩的行為和場所，就要特別注意。像高雄就有工地工人脫了口罩聚在一起吃便當，就這樣感染了，脫口罩對omicron來講是風險很高的行為。

至於高雄市政府對於赤鬼牛排，雖僅兩個客人確診就整家餐廳員工加客人都得送隔離，台中是否會採取這樣的標準？曾梓展說，會視個案處理，也就是說餐廳是否做好防疫，例如客人離開座位有沒有戴好口罩、取餐的菜有沒有蓋好、兩桌客人間是否做清潔和消毒，以及是否有實聯制、廁所是否也做好防疫等，來做為處理評斷的標準。如果這些都沒有做好，也可能整個關掉。

曾梓展說，從中央一月的統計資料來看，本土確診391例、無症狀162例、輕症292例、中重症案例是0，境外移入406例，無症狀221例、輕症185例、中重症3例，且此3例亦是因血氧等因素引起，後來並康復。所以至今，omicron幾乎都是輕症，無死亡案例，跟之前的Delta差之甚多，以此來看，疫情是有走向流感化的趨勢，而且相關的治療藥物都已進來。

他說，台中市目前僅兩個新冠肺炎確診病例，且僅1人有足跡，已匡列38人居家隔離，PCR篩檢結果全數陰性，這一、兩天會再進行第二度的篩檢。