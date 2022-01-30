台灣燈會倒數計時 衛武營成親子沉浸光樂園

2022臺灣燈會將在2月1日於高雄登場，高市觀光局在衛武營規畫近5公頃「童趣光樂園」，全區以「光、音樂、表演、互動、味道」5大元素設計，打造沉浸式親子共遊空間、專屬孩童的光樂園。

觀光局表示，來到光樂園，首先由作品《序曲－引路使者》帶領民眾進入，多件飛行雕塑列隊齊聚，加上光影變化呈現群鳥引領人們前進的意象，象徵帶領人們尋找幸福的青鳥。接著是巨型作品《源》，運用自然竹材交織編織成代表無限的「圓」，透過日間光線的投射與夜間燈效的設計，營造金色奇幻的懸浮視覺感受，彷若一個「金色起源」帶領大家進入一個無限想像的空間，窺視宇宙觀下的時空旅程。

童趣光樂園特別邀請來自日本的作品，讓民眾擁有異國體驗，巨大的《空氣人》長度逾25公尺，以空氣作為素材。另一件作品《蒲公英》透過光影互動，重現人們對蒲公英許願的模樣，當觀看者與藝術裝置互動時，彷若呼氣在蒲公英這個動作，棉絮會以光影形式飛到空氣之中，透過吹送蒲公英棉絮，傳遞祝福，提醒我們世界上也有相同的人在祈求和平與幸福。

觀光局說，在疫情影響下，家長與孩子們的生活面臨巨變，希望燈會是個讓大家重新齊聚與團聚的盛會，「童趣光樂園」以溫暖繽紛的色彩為臺灣點亮希望之光。在園區內為確保防疫，特別與日本藝術家合作，透過科技藝術加以變化，在酒精噴灑在手的過程中，將會有花朵投影至雙手，宛如人們捧著花朵祈願的模樣。運用科技與手持行動裝置，全程數位智慧導覽，讓賞燈民眾可以在兼顧防疫與便利的系統之下，安心探索燈會作品的意象及高雄的多元樣貌。

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