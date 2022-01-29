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走春去！高雄三多商圈有浪漫FU 旗山天后宮可祈福
迎接新春到來，高雄市三多商圈街景繽紛，新光三越百貨公司側門的林森三路布置璀璨燈飾，入夜後氣氛浪漫，熱鬧街景會持續到2月底結束。若想要去廟宇走春祈求平安的人也有選擇，旗山天后宮說，農曆春節舉辦「躦轎腳」與「過七星平安橋」兩項祈福活動，另有歷史悠久的福德祠摸金蛋，可以來旗山祈求新春好彩頭。
「三多商圈」是繁華的特色商圈，泛指中山路與三多處交會路口附近，新光三越、SOGO百貨、大遠百及寶雅等百貨公司林立，巷弄內也有不少特色店家。
三多商圈發展協會理事長徐吉田說，三多商圈首度推出「燈火璀璨慶新年」活動，雖然因為疫情無法舉辦點燈儀式，但近日高雄疫情逐步獲得控制，春假假期長達9天，三多商圈是市區逛街的好選擇，點燈至2月28日。
此外，旗山天后宮為避免群聚，今年取消青年創業獎金擲筊比賽及搶頭香，但維持「躦轎腳」與過「七星平安橋」兩項新春祈福活動，希望在媽祖的庇佑之下，大家都能平安順遂、事業順利。另在天后宮附近的歷史悠久的福德祠舉辦「摸金蛋」及「借發財金」，春節期間只要來廟點燈或者補財庫，就可參加抽獎活動，限量500顆金蛋，通通有獎。
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