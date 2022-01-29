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恆春洋蔥發生炭疽病 屏東3立委籲農委會協助

中央社 / 屏東縣29日電

恆春洋蔥正值結球期，民主進步黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱都接獲部分洋蔥炭疽病正在發生，分別前往會勘，呼籲農委會加強預防性投藥，讓農損降到最低。

恆春洋蔥種植面積約600公頃，年產4萬公噸，占全台產量近半，是恆春半島主要經濟作物。以往冬天洋蔥結球期藉著強勁落山風吹拂而乾燥，近期卻一反常態，連續1週大雨連綿，導致出現會讓洋蔥株腐爛的病害。

恆春半島今天大雨滂沱，周春米先赴洋蔥田勘查災情形，服務處今天發布新聞稿表示，近年極端氣候影響，溫差變化大加上降雨，導致病害形成，進而發生洋蔥炭疽病情形，今年已經有相關案例，要求農委會加強預防性投藥，並向每位洋蔥農宣導防治觀念，讓農損降至最低，並研議將受感染的洋蔥納天災救助機制。

洋蔥進入結球期後連續大雨，田間都積水，蔥球也可能因此腐爛，農民各個唉聲嘆氣。莊瑞雄透過新聞稿指出，洋蔥田幾乎都泡在水裡1週了，天氣變好如果又馬上出大太陽，對洋蔥傷害極大，幾乎預見洋蔥腐爛情景。他致電農委會主委陳吉仲，協助農民加強防治、減低災害。

鍾佳濱一接到恆春蔥農受炭疽病造成農損的反映，即刻向農糧署進行了解。他指出，近年恆春當地的確受炭疽菌影響洋蔥收成，而農委會也透過農改場提供黑肥改良土壤、減少病害。並要求農委會應儘速蒐集農民意見，推出洋蔥農業保險。

恆春 農委會

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