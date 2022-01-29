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傳有確診者足跡 屏東衛生局：假消息

中央社 / 屏東縣29日電
屏東縣長潘孟安。圖／聯合報系資料照片
屏東縣長潘孟安。圖／聯合報系資料照片

COVID-19疫情訊息眾多，近日社群流傳有高雄確診者足跡到屏東，衛生局今天澄清是假消息，相關訊息以中央及地方流行疫情指揮中心公告為準。

屏東縣政府衛生局發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關訊息眾多，近日社群流傳散播有高雄確診者足跡到屏東，這是假消息，確診個案足跡等相關訊息要以中央及地方流行疫情指揮中心公告為準，請民眾不要散播不實消息。

衛生局提醒民眾，如接獲來源不明或未經證實的疫情及防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，不要隨意散播、轉傳，以免觸法，違者將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

縣長潘孟安透過新聞稿呼籲，農曆春節期間，家庭聚會及南北往來顯著增加，民眾須遵守防疫相關規定，務必落實個人防護措施，避免疫情擴大，共同嚴守社區防線。

疫情 衛生局 屏東縣政府 潘孟安

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