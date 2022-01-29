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金門新春何處去？縣水試所安排海洋文化展給你好看

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣水試所特別在簡報室展出鯨豚保育特展，帶您深入瞭解這群可愛又迷人的海洋哺乳動物。圖／金門縣水試所提供
金門縣水試所特別在簡報室展出鯨豚保育特展，帶您深入瞭解這群可愛又迷人的海洋哺乳動物。圖／金門縣水試所提供

為迎接農曆新年的到來，金門縣水試所原策劃舉辦「2022迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展系列活動」，受疫情影響取消，現在改為靜態展示及佈置，開放園區展館供鄉親走春遊憩，有與鯨豚相遇的海洋保育特展、鱟生態文化展等，歡迎民眾踴躍來走春。

金門縣水試所表示，今年策展主題為「瑞虎迎春漁豐載」，在所內展館策劃「與鯨豚相遇海洋保育特展」、「針織珊瑚＆鱟生態文化展」、「蝦爆繽紛樂新春水族特展」等，並在所內佈置一面海底世界網美牆供民眾拍照打卡，春節初一至初三，每日上午9時至下午4時，都歡迎民眾到訪。

據了解，此次特別在簡報室展出鯨豚保育特展，帶您深入瞭解這群可愛又迷人的海洋哺乳動物，進行一場與鯨豚的華麗邂逅，關注海洋生態、熱愛自然與生命的海洋夥伴們千萬不要錯過。

另外，在鱟生態文化館也展出多件針織珊瑚裝置藝術及各齡稚鱟及成鱟之實物展示，讓鄉親遊客可近距離觀賞各齡稚鱟成長情形，透過了解鱟的生長歷程，並喚起大家重視海洋生態保育的觀念。

至於「蝦爆繽紛樂新春水族特展」，則以海淡水觀賞魚蝦為主，展出有大和沼蝦、黑金剛蝦及皇帝蝦等，周邊的魚缸展示各種顏色鮮豔之雀鯛、小丑魚、砲彈魚等，讓鄉親可以欣賞各種珍稀的觀賞蝦及珍奇有趣水族生物。

活動期間，只要民眾在所內的海底世界網美牆拍照後至水試所「守鱟幸福」粉專按讚留言及分享3位好友，就有機會參加抽獎獲得Q版水獺文創商品禮盒乙組。

水試所表示，配合中央防疫措施，實施實聯制、單一出入口、人數總量管制，提醒參觀的鄉親需全程佩戴口罩、量測體溫，酒精手部消毒，並攜帶攜帶縣民卡或身份證掃瞄或登錄，完成實聯（名）制始可進場進入。

金門縣水試所有安排大堡礁尋寶，帶你一窺海洋生物的奧妙。圖／金門縣水試所提供
金門縣水試所有安排大堡礁尋寶，帶你一窺海洋生物的奧妙。圖／金門縣水試所提供
所內還有展示多件針織珊瑚裝置藝術，讓民眾看看新奇的海底世界。圖／金門縣水試所提供
所內還有展示多件針織珊瑚裝置藝術，讓民眾看看新奇的海底世界。圖／金門縣水試所提供

鯨豚 珊瑚 金門

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