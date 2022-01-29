愛鄉行 金門張文帝洋樓文化行旅

配合金門歷史建築張文帝洋樓的修復，由文化部補助的張文帝洋樓文化行旅，分別辦理了一般民眾和學童場次。參與的大人和小孩都異口同聲說，更了解家鄉也更愛家鄉了。

在學童場次中，金沙鎮金沙國小學童在老師帶領下，來到沙美參觀修復中的張文帝洋樓，聽取解說員口述洋樓歷史。六年甲班的王子睫等人說，「感謝這項活動讓大家學到很多知識，也謝謝工匠師傅讓我們看到這麼美麗的洋樓，我們因而了解金門的歷史，也更愛家鄉了」。

而在首場文化行旅中，離開家鄉40年的呂至祥說，18歲到離開金門，在此之前沒有機會認識家鄉；如今退休回到家鄉懷抱，重新認識家鄉。經過一整個下午的踩踏，他說，鄉僑落番致富在家鄉興建洋樓，其中先進的防盜措施令人嘆為觀止，「金門真是了不起，以身為金門人為傲」。

張文帝洋樓建於1935年，由馬來西亞金僑張文帝寄款回鄉興建。由於當年海猖獗，治安敗壞，歸鄉華僑成為海盜覬覦對象，因此興建宅第時特別注重防禦設施，如角樓、槍孔、和牆櫃暗格等。這些建築特色都在張文帝洋樓中展現。

洋樓建築平面格局為兩層樓出龜洋樓，加一層樓後落，本體牆身材料為正面下緣堵石，上緣抹灰、彩色瓷磚，側、背面下緣花崗石，上緣抹灰，後落也是側、背面下緣花崗石，上緣抹灰。屋身構造為RC；立面山頭飾以柱飾、雙獅、浮雕，橫梁刻「1935」文樣。

洋樓完工後，張文帝原想將父母接回家鄉，落葉歸根，但因戰亂而作罷。洋樓先後為日軍和國軍駐紮，2003年被指定為金門縣歷史建築。

1995年，張文帝之女張惠英回金繼承洋樓產權；感念父母對祖父母孝思，進而在2016年將洋樓捐贈給金門縣政府。縣府2019年9月和文化部文資局合作，由文資局投入新台幣4140萬元預算修復。

張文帝洋樓修復工程預定今年6月完工。未來將作為文化部文資局文資修復人才培訓場地，協助金門在地文化資產修復人才培育。