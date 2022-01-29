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連假首日枋寮半天湧萬輛車 小琉球航線鄉親居多

中央社 / 屏東縣29日電
今天是春節連假首日，往返墾丁、台東必經的屏東枋寮鄉5岔路口，車流從凌晨0時累計至中午12時，已突破萬輛車；前往小琉球的航線，目前則以鄉親居多。中央社
今天是春節連假首日，往返墾丁、台東必經的屏東枋寮鄉5岔路口，車流從凌晨0時累計至中午12時，已突破萬輛車；前往小琉球的航線，目前則以鄉親居多。中央社

今天是春節連假首日，往返墾丁、台東必經的屏東枋寮鄉5岔路口，車流從凌晨0時累計至中午12時，已突破萬輛車；前往小琉球的航線，目前則以鄉親居多。

屏東枋寮警分局表示，今天上半天，南下車輛湧入1萬1294輛，車流最高峰落在上午9時至中午12時，不過車流順暢，無須調撥車道因應，駕駛人時速維持約60公里。

營運往返東港、小琉球航線的泰富航運，經理冀慶生接受中央社記者訪問指出，連假首日大多以返鄉鄉親居多，遊客並不多，遊客大年初一（2月1日）後才會進入到小琉球觀光，屆時將是人流，機動加開船班。

春節連假開始，屏東疫情相對穩定，指標性的旅遊景點墾丁，訂房率一度因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情下滑2成，屏東民宿協會理事長林淑敏說，因疫苗施打覆蓋率高，旅客回訂，墾丁核心地區普遍有回升到8成訂房率；小琉球住房率則約7成。

因應高住房率、車流大，枋寮分局交通組長謝漢忠告訴中央社記者，枋寮5岔路口匯集台1線、台17線車流，是要往返墾丁、台東觀光必經之路，為有效疏導大量湧入車潮，祭出調撥車道、車輛分流等措施，也提醒用路人依循警方指示行駛。

小琉球 屏東 墾丁

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