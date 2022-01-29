快訊

她發現南部薪資比苗栗低 返鄉工作只是「南科」一夢？

長達12天「買一送一」！盤點6大連鎖咖啡「開工優惠」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翻身了！高市國土計畫 將以六龜作鄉村整體規畫示範區

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市國土計畫，將優先以六龜區作為鄉村地區整體規畫示範區。圖／高雄市都發局提供
高市國土計畫，將優先以六龜區作為鄉村地區整體規畫示範區。圖／高雄市都發局提供

高雄六龜區位於高屏溪自來水水質水量保護區，土地利用限制多，卻無汙水、垃圾處理設施；且土地多為農地，限制居住及觀光服務設施等建築使用，影響地區發展，高雄市都發局今表示，高雄市國土計畫實施後，將優先啟動六龜地區整體規畫，作為高市示範區。

高雄市國土計畫去年4月30日公告實施，按各土地特性、環境限制及未來發展需求等條件，界定出適宜發展與不適宜發展地區。並模擬畫設國土保育、海洋資源、農業發展、城鄉發展4大功能分區。目前由地政局繪製高雄市國土功能分區圖，草案完成後，將舉辦公開展覽及公聽會。

都發局長吳文彥表示，高雄已指認六龜、大樹、內門、永安、美濃、那瑪夏、茂林、桃源等8處偏鄉行政區優先辦理整體規畫。去年並爭取到內政部補助，優先辦理六龜區鄉村地區整體規畫作業，作為高雄市示範地區。

都發局為進一步了解六龜區現行土地利用及空間發展情形，日前先拜會六龜區里長，里長反映六龜位於自來水水質水量保護區，土地利用限制多，卻無汙水、垃圾處理設施；且農地限制多，影響住居及觀光發展，建議將地勢平坦、無潛在危險的地區適度調整為建地，放寬土地使用管制。

都發局表示，六龜居民反映的問題會納入評估考量；涉及非空間規畫的部分也會轉知相關機關研議。都發局今年起會陸續透過工作坊及座談會方式，列聆聽地方意見。

高市都發局與六龜區里長就鄉村地區整體規劃交換意見。記者王昭月／翻攝
高市都發局與六龜區里長就鄉村地區整體規劃交換意見。記者王昭月／翻攝

六龜 高雄市 水質

延伸閱讀

高市前鎮高中師生發現6顆國際小行星 將擁優先命名權

高捷小港林園延伸線 沿線土地都計檢討

農曆過年將屆 高市副市長史哲慰問警察

中廣占中華民國土地 高院判賠交通部1億4585萬元

相關新聞

毛孩過年慢性病藥不可斷 高市府籲飼主檢視備足

春節9天連假展開，高雄市動保處提醒，飼主應檢查毛小孩慢性病藥物是否充足、就醫備妥。動保處並提醒，網購境外犬貓食品應查詢是...

翻身了！高市國土計畫 將以六龜作鄉村整體規畫示範區

高雄六龜區位於高屏溪自來水水質水量保護區，土地利用限制多，卻無汙水、垃圾處理設施；且土地多為農地，限制居住及觀光服務設施...

春節連假起跑 澎湖機場湧人潮

春節9天連假今天開始，返鄉過年人潮提前啟動，澎湖機場昨晚湧現首波返鄉人潮，機場出入境裡外，可見一波波人潮與車潮，年前這場...

屏東市4座立體停車場啟用 時尚造型為城市風景添亮點

屏東市區停車位不足，屏東縣政府在春節前啟用4座新建立體停車場，不僅提供1446格汽車停車格，時尚造型也為城市風景增添亮點...

衛武營3連棟舊營舍活化改造 成全新藝術文化聚落

高雄衛武營由軍營變身都會公園，為傳承歷史記憶而保留的三棟舊營舍，經活化改造將具新任務，其中R棟今年元月已由在地南風劇團進...

壽山動物園整建「公私合作」 募款未釋疑

高雄市壽山動物園整建案爆發國營事業及建商捐助爭議，引來軒然大波，副市長林欽榮昨到動物園為動物加菜，說明今年4月部分園區先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。