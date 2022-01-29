翻身了！高市國土計畫 將以六龜作鄉村整體規畫示範區

高雄六龜區位於高屏溪自來水水質水量保護區，土地利用限制多，卻無汙水、垃圾處理設施；且土地多為農地，限制居住及觀光服務設施等建築使用，影響地區發展，高雄市都發局今表示，高雄市國土計畫實施後，將優先啟動六龜地區整體規畫，作為高市示範區。

高雄市國土計畫去年4月30日公告實施，按各土地特性、環境限制及未來發展需求等條件，界定出適宜發展與不適宜發展地區。並模擬畫設國土保育、海洋資源、農業發展、城鄉發展4大功能分區。目前由地政局繪製高雄市國土功能分區圖，草案完成後，將舉辦公開展覽及公聽會。

都發局長吳文彥表示，高雄已指認六龜、大樹、內門、永安、美濃、那瑪夏、茂林、桃源等8處偏鄉行政區優先辦理整體規畫。去年並爭取到內政部補助，優先辦理六龜區鄉村地區整體規畫作業，作為高雄市示範地區。

都發局為進一步了解六龜區現行土地利用及空間發展情形，日前先拜會六龜區里長，里長反映六龜位於自來水水質水量保護區，土地利用限制多，卻無汙水、垃圾處理設施；且農地限制多，影響住居及觀光發展，建議將地勢平坦、無潛在危險的地區適度調整為建地，放寬土地使用管制。