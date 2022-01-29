春節連假起跑 澎湖機場湧人潮

春節9天連假今天開始，返鄉過年人潮提前啟動，澎湖機場昨晚湧現首波返鄉人潮，機場出入境裡外，可見一波波人潮與車潮，年前這場景會愈來愈擁擠。

馬公航空站表示，澎湖機場昨天從早到晚各航線共入境48架次，其中有11架是A320放大機型，總計有4116名旅客，不少民眾在下班後，直接趕赴機場提前返鄉過年，使得晚班機出現高峰，各線航班幾乎班班客滿，民眾大包小包依序出境，因天雨關係，航站大廈廊道出現人潮與車潮，航警也在雨中疏導交通。

今天各航線計有59架次，其中有12架次A320或A321是放大機型，返鄉過年鄉親超過5000人，在春節前返鄉人潮將一天比一天多，機場重新開啟南站與北站到站，以分流入境旅客。

航行高馬航線的臺華輪在完成歲修與測試後，今天起也加開航班，載運返鄉人潮與貨物。

馬公航空站表示，今年春節假期自1月29日至2月6日有9天假期，民航局1月28日至2月8日共計12天，都列為春節連假管制機位。