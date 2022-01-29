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屏東市4座立體停車場啟用 時尚造型為城市風景添亮點
屏東市區停車位不足，屏東縣政府在春節前啟用4座新建立體停車場，不僅提供1446格汽車停車格，時尚造型也為城市風景增添亮點；滿足逛街、購物和訪友需求外，幸福公園地上為共融式特色遊戲公園，縣府還結合觀光公車串連勝利星村、屏東總圖書館、縣民公園等觀光景點，民眾在幸福公園停好車後，到公園踏青遊戲外，也可搭觀光公車玩遍市區觀光景點。
屏東市區啟用的4座新建立體停車場包括民生停車場、信義路停車場、屏菸1936文化基地停車場和幸福公園停車場，因應春節期間返鄉、旅遊車潮，近日陸續開放試營運並滾動調整，讓停車動線更完善，除結合智慧停車管理設備、電動車充電服務，未來也將開放月租服務，讓民眾有更多停車選項。
縣府表示，4座新建立體停車場結合觀光公車，串連勝利星村、屏東總圖書館、縣民公園等觀光景點；屏東公園地下停車場、潮州聯合辦公大樓、東港、恆春等停車場正持續趕工中，將在今年陸續啟用，潮州第1停車場也將在4月動工，打造更便利的停車空間。
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