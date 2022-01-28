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高雄港3項防疫指令 人員要完成2次PCR

中央社 / 高雄28日電

明天開始春假9天年假，交通部次長祁文中今天下達高雄港「舷梯距碼頭面高度至少要2公尺距離」等3項防疫指令；另港區3處碼頭篩檢站開設到明天，呼籲未二篩者把握時間。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，進駐高雄港中島商港區應變中心的祁文中一早和高市府防疫會議疫情專家、高雄市立民生醫院副院長林俊祐現場巡查檢視港區登船人員防護裝備及登船人員上、下船每一步驟，強調注意每一個細節，落實強化登船措施減少近距離接觸，不容許任何一個小漏洞。

祁文中呼籲進出中島商港區所有工作人員，明天前配合完成二次PCR篩檢，同時發放快篩劑在31日前家中完成快篩回送快篩結果，相關防疫規定確實落實，過年不鬆懈。

高雄港務分公司表示，港區3處篩檢站(34、36及55號碼頭)將開設到29日，未完成第二次PCR篩檢者，只要間隔24小時即可再至篩檢站進行篩檢；即日起未完成第二次PCR篩檢者，不得進入港區。依高雄港務分公司數據，截至下午3時為止，現場篩檢1154人，9天來累計篩檢數達2萬1776人。

依高雄港務分公司新聞稿，祁文中今天在應變中心工作會議中提出3項指示，包括1.為避免讓岸上及船上人員發生近距離接觸，將規範舷梯距碼頭面高度至少2公尺，並落實登船人員需由專人帶至岸邊，始能放下舷梯。

2.現行引水人登船時防護裝備完善，惟離船時，須再規範脫防護裝備地點、時機及清消標準作業程序。另考量肩膀以上防護裝備對防疫重要性，除引水人外所有登船人員(如：船代等)，落實要求應依規定穿著防護裝備。

3.考量現行實施登船管制新措施，部分登船作業人員不得於船上用餐，僅能岸上適當地點用餐，即參考高市政府「戶外工作者於通風處背對背保持2公尺社交距離即可用餐」規範，加強宣導及落實。

高雄港 碼頭 篩檢站

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