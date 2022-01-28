不畏疫情 漢神百貨、漢神巨蛋兩館去年業績達247億
不受疫情影響，高雄漢神百貨及漢神巨蛋兩館2021年合計營業額達到247億，較前年成長3.2%，刷新高雄百貨業的歷史紀錄，其中漢神百貨去年突破了百億元大關，年度業績達110億！周年慶業績也雙雙長紅，漢神百貨去年達29.5億，國際精品成長8%，漢神巨蛋達27億，家庭用品成長18.9%。
去年5月起台灣疫情拉警報，不少民眾改居家上班，大型商場人潮驟減，但大家壓抑了三個月左右在年底各大百貨周年慶一次爆發。
漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介表示，面對疫情不確定因素及百貨業競爭日趨白熱化，漢神巨蛋在今年初著手進行開幕以來最大型的改裝計畫，強化國際精品的陣容，將漢神巨蛋打造成流行時尚聖地。1樓化妝品區囊括了彩妝、保養、高級香氛等48個國際知名品牌，希望持續維持領先地位。
漢神百貨數位行銷部協理袁永慧也指出，全新改造的「服務中心」將提供消費者更完整服務，「貴賓廳」邀紀伊國屋書店每季規畫不同的閱讀主題，讓會員在購物之餘，也能享受舒適與放鬆的休憩空間。貴賓廳內特別為VIP規畫EVENT區，將為設計不同主題活動。
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