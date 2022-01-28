快訊

「虎」你賺大錢！大樂透春節加碼連開15天 獎號看過來

印度男打了2劑AZ仍確診！北市晚間公布足跡 曾赴移民署、健保署

高雄輕軌啟動春節疏運 初一至初六延長營運至23點

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府捷運工程局局長吳義隆視察工區及輕軌行控中心，發送新年紅包給工作人員。圖／捷運局提供
高雄市政府捷運工程局局長吳義隆視察工區及輕軌行控中心，發送新年紅包給工作人員。圖／捷運局提供

因應春節年假展開，高雄捷運工程局表示，高雄輕軌將在2月1日啟動春節疏運計畫，年初一（2月1日）至初六（2月6日）期間延長營運時間至晚上11點，尖峰時刻約10分鐘一班車。此外，因應輕軌施工，2月7日至3月24日，將封閉美術館路與馬卡道路口架設施工圍籬施工，民眾要注意相關訊息。

捷運工程局長吳義隆，在農曆春節年前視察工區及輕軌行控中心聽取報告。吳義隆表示，為讓各地旅客享受便捷且安全的輕軌服務，高雄輕軌在春節連假的初一至初六期間延長營運時間，尖峰時刻約10分鐘一班車，另將視人潮機動加開加班車或區間車（籬仔內至哈瑪星），班距最密達7.5分鐘一班。

高雄輕軌平假日最後一班車是10點發車，終點站是11點，過年期間最後一班車改成11點發車，12點到達終點站高雄。此外，配合大港虎橋營運至夜間12點，於00點10分在C10站上行及C12站下行安排回廠列車載送散場旅客。

捷運工程局指出，「高雄環狀輕軌捷運建設（第二階段）統包工程」預計111年2月7日起從C20美術館台鐵車站尾軌推進至美術館路，屆時美術館路與馬卡道路口架設施工圍籬，南北向僅准右轉、西向僅准左轉及東向封閉，預計111年3月24日完工通車。

美術館路與馬卡道路口施工封閉。圖／捷運局提供
美術館路與馬卡道路口施工封閉。圖／捷運局提供
因應施工，美術館路與馬卡道路口架設施工圍籬管制交通。圖／捷運局提供
因應施工，美術館路與馬卡道路口架設施工圍籬管制交通。圖／捷運局提供

高雄輕軌 美術館 捷運

延伸閱讀

警方提供春節疏運小撇步 當個聰明用路人

高雄輕軌開通至美術館站 日均運量提升16%

機車又撞高雄輕軌 議員怒：會勘兩次不見改善行政效率差

高雄輕軌明天恢復收費 免費試乘期間運量39.6萬人次

相關新聞

有症狀者注意！明起搭機或登船須快篩採陰才能去澎湖

配合中央防疫政策，澎湖縣政府今天宣布，松山、台中、嘉義、台南等5機場，以及高雄港台華輪、台南將軍港東吉航線搭船處，離島返...

防疫情擴散 高雄市將提供「匿名快篩」

高雄市長陳其邁今午表示，高雄近日持續擴大篩檢，包括中島紅區及外圍港埠黃區，陽性盛行率其低，顯示社區傳播風險不高，但過年馬...

出遊注意！ 興達港、蚵仔寮等觀光魚市視人流啟動管制

隨著疫情發展，高雄哈囉市場、大苓市場、鼓山等地市場陸續傳出確診者足跡，今早高市副市長羅達生會同經發局人員前往苓雅市場宣導...

高雄輕軌啟動春節疏運 初一至初六延長營運至23點

因應春節年假展開，高雄捷運工程局表示，高雄輕軌將在2月1日啟動春節疏運計畫，年初一（2月1日）至初六（2月6日）期間延長...

屏縣原住民文健站布建率98％ 退休警服務部落獲表揚

屏東縣政府今下午表揚原住民部落文化健康站績執行單位與人員，春日鄉歸崇文化健康站陳有輝獲得績優表揚，陳退休10年，跟著擔任...

九天連假避車潮 高雄仁武警重點路段加強疏導

連續九天的春節連續假期將於明天登場，高雄市仁武警分局針對轄區春節期間易出現塞車路段，如佛光山等加強交通疏導，並規畫多個停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。