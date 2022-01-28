高雄輕軌啟動春節疏運 初一至初六延長營運至23點

因應春節年假展開，高雄捷運工程局表示，高雄輕軌將在2月1日啟動春節疏運計畫，年初一（2月1日）至初六（2月6日）期間延長營運時間至晚上11點，尖峰時刻約10分鐘一班車。此外，因應輕軌施工，2月7日至3月24日，將封閉美術館路與馬卡道路口架設施工圍籬施工，民眾要注意相關訊息。

捷運工程局長吳義隆，在農曆春節年前視察工區及輕軌行控中心聽取報告。吳義隆表示，為讓各地旅客享受便捷且安全的輕軌服務，高雄輕軌在春節連假的初一至初六期間延長營運時間，尖峰時刻約10分鐘一班車，另將視人潮機動加開加班車或區間車（籬仔內至哈瑪星），班距最密達7.5分鐘一班。

高雄輕軌平假日最後一班車是10點發車，終點站是11點，過年期間最後一班車改成11點發車，12點到達終點站高雄。此外，配合大港虎橋營運至夜間12點，於00點10分在C10站上行及C12站下行安排回廠列車載送散場旅客。