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楊年發與吳淑惠畫展 高市文化中心登場

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
當代知名畫家楊年發與妻子吳淑惠偕手於今天起到2月8日在高雄市文化中心至真堂二館展出最新作品。記者劉學聖／攝影
當代知名畫家楊年發與妻子吳淑惠偕手於今天起到2月8日在高雄市文化中心至真堂二館展出最新作品。記者劉學聖／攝影

當代知名畫家楊年發與妻子吳淑惠，偕手於今天起到2月8日在高雄市文化中心至真堂二館展出最新作品。兩人筆下的臺灣風情，看似親切卻讓人感受到畫中的深遠意境，彷彿嗅到畫中海風或泥土的味道，歡迎民眾利用春節期間前往觀賞。

1960年生於臺中大甲的楊年發，獲獎無數，先後舉辦多次個展與聯展，1982年獲選列入中華民國現代名人錄，作品廣獲美國加拿大、英國及日本等國際人士收藏。他的畫作富含台灣社會、農業生活情感與濃厚的本土文化精神主題，作品內涵展現出對台灣鄉土傳承的眷戀與雋永，這次楊年發展出水彩與油畫兩類作品，水彩的繪畫形式偏寫實主義，渲染重疊，水與色的亁濕交錯，光影對比與色彩變化，筆觸細膩，呈現水彩畫味的藝術性。

1966年出生於苗栗的吳淑惠，畢業於復興商工，早年多以插畫為主，擅長將龐雜的元素融合成構圖精準而優美的畫作，用色亮麗大膽，是各大出版社爭相合作的著名插畫家，2006年曾入圍插畫類金鼎獎。近年逐漸回歸水彩及油畫創作，開始參與各地聯展，同樣深獲好評。

當代知名畫家楊年發（左）與妻子吳淑惠（右），偕手於今天起到2月8日在高雄市文化中心至真堂二館展出最新作品。記者劉學聖／攝影
當代知名畫家楊年發（左）與妻子吳淑惠（右），偕手於今天起到2月8日在高雄市文化中心至真堂二館展出最新作品。記者劉學聖／攝影

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