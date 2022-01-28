楊年發與吳淑惠畫展 高市文化中心登場

當代知名畫家楊年發與妻子吳淑惠，偕手於今天起到2月8日在高雄市文化中心至真堂二館展出最新作品。兩人筆下的臺灣風情，看似親切卻讓人感受到畫中的深遠意境，彷彿嗅到畫中海風或泥土的味道，歡迎民眾利用春節期間前往觀賞。

1960年生於臺中大甲的楊年發，獲獎無數，先後舉辦多次個展與聯展，1982年獲選列入中華民國現代名人錄，作品廣獲美國、加拿大、英國及日本等國際人士收藏。他的畫作富含台灣社會、農業生活情感與濃厚的本土文化精神主題，作品內涵展現出對台灣鄉土傳承的眷戀與雋永，這次楊年發展出水彩與油畫兩類作品，水彩的繪畫形式偏寫實主義，渲染重疊，水與色的亁濕交錯，光影對比與色彩變化，筆觸細膩，呈現水彩畫味的藝術性。