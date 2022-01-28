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澎湖家扶中心新春義賣 助弱勢兒少安心上學

中央社 / 澎湖縣28日電

農曆春節過後即開學，澎湖家扶中心趕辦「虎哩幸福過好年」新春，帶著扶助兒少親手製作的烘焙餅乾，義賣每盒新台幣200元，來籌募助學金。

澎湖家扶表示，過年是家家戶戶團聚溫馨的美好時刻，但卻憂於經濟，面對疫情不斷延燒、加上物價上漲，各方捐助有限，讓許多受扶助的貧困家庭，在面對春節過後即將開學所需，根本是難以安心過個年。

澎湖家扶中心除了全力協助提供助學金資源，減輕家庭經濟壓力外，更發起「揪愛哩-愛餅乾」，由知名民宿業者帶領扶助兒少親手製作手工餅乾，義賣每盒只要200元，來籌募助學金，可至「澎湖家扶中心」粉絲專頁預訂或電（06）927-6432。

澎湖家扶中心主任陳建宏表示，澎湖目前受扶助家庭有291戶548名弱勢兒少，籲請各界支持「揪愛里-愛餅乾」義賣，幫助弱勢孩子安心趣上學。

澎湖 家扶中心 義賣

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