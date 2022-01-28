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屏縣原住民文健站布建率98％ 退休警服務部落獲表揚
屏東縣政府今下午表揚原住民部落文化健康站績執行單位與人員，春日鄉歸崇文化健康站陳有輝獲得績優表揚，陳退休10年，跟著擔任牧師的妻子鍾秀花一起服務部落，陳有輝說，警察是服務大家，在文健站服務長輩，希望將帶給長輩「喜樂的心」，喜樂是良藥，參與文健站減緩退化。
屏東縣長潘孟安說，屏東縣建置68個文化健康站，原鄉地區布建率達98.4%，是全國第一，且進用在地族人擔任照顧服務員共有202人，受照顧長者有2753人，期望文健站能打造為部落長者第二個家，落實族人照顧族人，因族因地制宜照顧模式。
潘孟安說，縣內9個原住民鄉及地區共有63村，已有8個鄉及地區布建率均達百分之百，目前僅剩下1村，三地門鄉德文村尚未設置關懷據點或文化健康站，縣府持續向中央爭取設置，希望將這最後一塊拼圖補。
潘孟安說，除原鄉地區，縣府都會區設置4文化健康站，兼顧到移居到都會區生活長者。縣府爭取前瞻計畫經費，改善文化健康站無障礙空間及充實長者照護設備。
63歲陳有輝擔任所長時，在派出所成立兒童圖書室，照顧部落學童，退休後，他跟妻子一起服務部落，也參加照服員訓練，取得結業證書，服務部落，陳有輝說，鼓勵長輩們多參與文化健康站，這樣就不會在部落喝酒，多參與課程，希望長輩們抱持喜樂的心參與，「喜樂是良藥」，輕鬆愉快參與。
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