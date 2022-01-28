快訊

另類勒索？19歲天才大學生追蹤私人飛機 馬斯克開價14萬要他刪了推特

評／學測作文「當我打開課本」與新課綱背道而馳 老師該如何教學？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣原住民文健站布建率98％ 退休警服務部落獲表揚

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣春日鄉歸崇文化健康站陳有輝（右）獲績優表揚，陳退休10年，跟著擔任牧師的妻子鍾秀花一起服務部落。記者劉星君／攝影
屏東縣春日鄉歸崇文化健康站陳有輝（右）獲績優表揚，陳退休10年，跟著擔任牧師的妻子鍾秀花一起服務部落。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今下午表揚原住民部落文化健康站績執行單位與人員，春日鄉歸崇文化健康站陳有輝獲得績優表揚，陳退休10年，跟著擔任牧師的妻子鍾秀花一起服務部落，陳有輝說，警察是服務大家，在文健站服務長輩，希望將帶給長輩「喜樂的心」，喜樂是良藥，參與文健站減緩退化。

屏東縣長潘孟安說，屏東縣建置68個文化健康站，原鄉地區布建率達98.4%，是全國第一，且進用在地族人擔任照顧服務員共有202人，受照顧長者有2753人，期望文健站能打造為部落長者第二個家，落實族人照顧族人，因族因地制宜照顧模式。

潘孟安說，縣內9個原住民鄉及地區共有63村，已有8個鄉及地區布建率均達百分之百，目前僅剩下1村，三地門鄉德文村尚未設置關懷據點或文化健康站，縣府持續向中央爭取設置，希望將這最後一塊拼圖補。

潘孟安說，除原鄉地區，縣府都會區設置4文化健康站，兼顧到移居到都會區生活長者。縣府爭取前瞻計畫經費，改善文化健康站無障礙空間及充實長者照護設備。

63歲陳有輝擔任所長時，在派出所成立兒童圖書室，照顧部落學童，退休後，他跟妻子一起服務部落，也參加照服員訓練，取得結業證書，服務部落，陳有輝說，鼓勵長輩們多參與文化健康站，這樣就不會在部落喝酒，多參與課程，希望長輩們抱持喜樂的心參與，「喜樂是良藥」，輕鬆愉快參與。

屏東縣春日鄉歸崇文化健康站陳有輝（左）獲績優表揚，陳退休10年，跟著擔任牧師的妻子鍾秀花（右）一起服務部落。記者劉星君／攝影
屏東縣春日鄉歸崇文化健康站陳有輝（左）獲績優表揚，陳退休10年，跟著擔任牧師的妻子鍾秀花（右）一起服務部落。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今下午表揚原住民部落文化健康站績執行單位與人員。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今下午表揚原住民部落文化健康站績執行單位與人員。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 潘孟安 原住民

延伸閱讀

屏東原鄉文化健康站佈建率98.4% 剩1村爭取經費中

屏東推1鄉鎮1共融公園 南州、崁頂共融公園很環保

屏東春節連假持續疫苗接種服務 僅休初一初二

因應疫情 屏東縣長潘孟安初四發紅包活動取消

相關新聞

有症狀者注意！明起搭機或登船須快篩採陰才能去澎湖

配合中央防疫政策，澎湖縣政府今天宣布，松山、台中、嘉義、台南等5機場，以及高雄港台華輪、台南將軍港東吉航線搭船處，離島返...

防疫情擴散 高雄市將提供「匿名快篩」

高雄市長陳其邁今午表示，高雄近日持續擴大篩檢，包括中島紅區及外圍港埠黃區，陽性盛行率其低，顯示社區傳播風險不高，但過年馬...

出遊注意！ 興達港、蚵仔寮等觀光魚市視人流啟動管制

隨著疫情發展，高雄哈囉市場、大苓市場、鼓山等地市場陸續傳出確診者足跡，今早高市副市長羅達生會同經發局人員前往苓雅市場宣導...

屏縣原住民文健站布建率98％ 退休警服務部落獲表揚

屏東縣政府今下午表揚原住民部落文化健康站績執行單位與人員，春日鄉歸崇文化健康站陳有輝獲得績優表揚，陳退休10年，跟著擔任...

九天連假避車潮 高雄仁武警重點路段加強疏導

連續九天的春節連續假期將於明天登場，高雄市仁武警分局針對轄區春節期間易出現塞車路段，如佛光山等加強交通疏導，並規畫多個停...

國軍和市府合作密切 高雄副市長史哲敬軍表謝意

明天即將展開一連9天農曆春節假期，高雄市副市長史哲代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，史哲說，國軍扮演保衛人民的堅強後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。